Гуляя по торговым центрам, сахалинец вынес акустическую систему, колонку, дисковую пилу и церкулярку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого жителя областного центра, обвиняемого в серии хищений имущественного характера, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в период со 2 ноября 2022 года по 10 января 2023 года фигурант, посещал торговые центры города Южно-Сахалинска, где присматривал что-нибудь в целях хищения.

В первых двух эпизодах злоумышленник из магазина по продаже техники вынес в первом случае акустическую систему, а во втором – портативную колонку.

Затем фигурант решил похитить из магазина дисковую пилу. А буквально через полторы недели побывал в магазине по продаже парфюмерии и косметики, откуда решил похитить туалетную воду, но ему это не удалось, так как его действия вовремя пресёк охранник. Завершающим эпизодом стало похищение циркулярной-мини пилы.

Так, за указанный период фигурант нанёс потерпевшим ущерб на сумму более 22 000 рублей.

Таким образом, обвиняемый совершил 3 преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества; 1 преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину и 1 преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 158 УК РФ – покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Уголовные дела, объединенные в одно производство, будут рассмотрены в суде.

Пресс-служба УМВД России по Сахалинской области