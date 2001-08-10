Тихоокеанское
информационное агентство
24 Марта 2023
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17:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Во Владивостоке водитель автобуса обиделся на пассажиров и никуда не поехал

Во Владивостоке водитель автобуса обиделся на пассажиров и никуда не поехал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Утром жители Владивостока ехали на работу на автобусе №82. Общественный транспорт долго стоял на остановках. Это в свою очередь возмутило пассажиров, они начали высказывать водителю свои претензии. Тот просто вышел из автобуса и никуда не поехал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Telegram-канал "Приморье 5 минут назад".

Автобус №82 ехал по своему маршруту во Владивостоке. В салоне общественного транспорта находились пассажиры, которые спешили на работу. Водитель длительное время стоял на остановках, чем вызвал недовольство у людей.

Мужчина устал слушать претензии и предложил тем, кто недоволен, покинуть транспорт. Пассажиры никуда не ушли. Тогда водитель остановил автобус и просто вышел из него, сказав при этом, что не продолжит движение. Очевидцы запечатлели увиденное на камеру телефона, фотографии опубликовали в социальных сетях.

Время стоянки автобуса на остановках не должно превышать 90 секунд.

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