Во Владивостоке водитель автобуса обиделся на пассажиров и никуда не поехал
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Утром жители Владивостока ехали на работу на автобусе №82. Общественный транспорт долго стоял на остановках. Это в свою очередь возмутило пассажиров, они начали высказывать водителю свои претензии. Тот просто вышел из автобуса и никуда не поехал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Telegram-канал "Приморье 5 минут назад".
Автобус №82 ехал по своему маршруту во Владивостоке. В салоне общественного транспорта находились пассажиры, которые спешили на работу. Водитель длительное время стоял на остановках, чем вызвал недовольство у людей.
Мужчина устал слушать претензии и предложил тем, кто недоволен, покинуть транспорт. Пассажиры никуда не ушли. Тогда водитель остановил автобус и просто вышел из него, сказав при этом, что не продолжит движение. Очевидцы запечатлели увиденное на камеру телефона, фотографии опубликовали в социальных сетях.
Время стоянки автобуса на остановках не должно превышать 90 секунд.
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