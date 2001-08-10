Мэр Южно-Сахалинска провел совещание по вопросу организации работы коммунальных компаний с жителями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На рабочей встрече с руководителями ресурсоснабжающих компаний «РВК-Сахалин», «Сахалинской коммунальной компании» и МУП «ГИАЦ» глава города обозначил вопросы, которые после нововведений по оплате квитанций за ряд услуг ЖКХ, волнуют многих южносахалинцев. Жители города обращались с жалобами на непривычные платежные квитанции, неудобные способы передачи показаний приборов учета, расположение центров обслуживания, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С начала года в Южно-Сахалинске стартовала реформа в сфере жилищно-коммунального хозяйства. С 1 января «РВК-Сахалин» и АО «Сахалинская коммунальная компания» самостоятельно осуществляют обслуживание своих абонентов. Поэтому теперь горожане получают отдельные квитанции за холодное водоснабжение и водоотведение от «РВК-Сахалин», а также за отопление и горячее водоснабжение от МУП «ГИАЦ», платежного агента АО «СКК».

Сергей Надсадин подчеркнул - преобразования не должны затрагивать интересы жителей:

- Не все люди пользуются компьютерами и гаджетами, особенно наши пенсионеры. Несмотря на то, что с января количество жалоб уменьшилось, необходимо продолжать информировать граждан и работать адресно с южносахалинцами, у которых возникают трудности. Так как мы работаем для людей, нужно сделать все, чтобы им было удобно, довести преобразования до конца, устранив все проблемы.

Как рассказали представители «РВК-Сахалин», для решения проблемы компанией дополнительно запущен автоматизированный помощник. Робот-бот будет принимать показания учета приборов по телефонам 8 (4242) 511-217 или 511-218. Для этого необходимо при наборе номера выбрать в цифровом меню «0». Таким образом абонент может начать диалог с помощником: назвать адрес и озвучить показания счетчиков.

Сигналы от южносахалинцев поступали и на очереди в центре обслуживания абонентов «РВК-Сахалин», который расположен по пр. Победы, 39. Для удобства жителей в учреждении установили специальный бокс для сбора показаний приборов учета. Горожане могут опустить заполненные данные в ящик, не дожидаясь своей очереди к оператору центра.

По-прежнему доступными остаются варианты передачи показания счетчиков через сайт компании https://sakhalin.rosvodokanal.ru/ (как через личный кабинет, так и без регистрации на сайте). Также есть возможность онлайн-оплаты.

По словам руководства «Сахалинской коммунальной компании», летом появится центр обслуживания абонентов, где можно будет оплатить услуги и передать показания счетчиков. Сейчас сделать это можно несколькими способами. Передать показания через сайт «СКК» (www.skk65.ru) можно в разделе «Передача показаний». Сведения можно принести на бумажном носителе по адресам: ул. Бумажная, 26 (АО «СКК»), ул. Пограничная, 30 (МУП ГИАЦ) и пр. Победы, 39 (Центр обслуживания абонентов «РВК-Сахалин»).

Кроме того, у «СКК» работает многоканальный голосовой помощник. По номеру телефона 8-804-700-74-15 можно передать показания приборов учета в режиме автоответчика (выбрать «1» в цифровом меню), либо связаться с оператором (выбрать «2»), который зафиксирует данные. При этом необходимо сообщить номер своего лицевого счета. Также для передачи информации с понедельника по пятницу с 08.30 до 16.30 (перерыв с 12.00 до 13.00) работают телефоны 8-914-760-79-43, 8-914-760-79-48.

Еще одна возможность — передать показания приборов учета в момент оплаты коммунальных услуг при использования сервиса Сбербанк Онлайн.

По итогам совещания Сергей Надсадин дал поручение представителям «РВК-Сахалин», «СКК» и МУП «ГИАЦ», которое в переходный период осуществляет координацию данной работы, усилить информирование горожан.

Добавим, подробная информация о способах оплаты размещена на сайте администрации Южно-Сахалинска , а также на интернет-страницах «РВК-Сахалин» и «СКК».