Тихоокеанское
информационное агентство
17 Марта 2023
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09:01, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Ново-Александровска приглашают 16 марта на выездной прием

Жителей Ново-Александровска приглашают 16 марта на выездной прием

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встреча состоится в здании центра народной культуры «Радуга» по адресу: ул. 2-я Красносельская, 14. начало в 17.30, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Жители планировочного района смогут задать любые интересующие вопросы руководящему составу управления жилищной политики, департамента архитектуры и градостроительства, центра управления городской мобильностью, департамента землепользования, департамента социальной политики, департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка, департамента по физической культуре и спорту, департамента общественной безопасности и контроля, департамента культуры и туризма, управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, департамента образования, управления дорожного хозяйства и благоустройства, департамента дорожного хозяйства и благоустройства, МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства», управления капитального строительства, департамента городского хозяйства.

 

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