ВТБ финансирует модернизацию хлебокомбината в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ организовал финансирование по программе льготного инвесткредитования среднего и малого бизнеса для АО «Южно-сахалинский хлебокомбинат». Средства в размере 60 млн рублей предприятие направит на новое оборудование: оно позволит нарастить производительность и расширить ассортимент продукции.

Льготный кредит предоставлен на 10 лет, за счет них предприятие установит современный паровой котел, хлебопекарную печь, лопастной тестоделитель, ленточный транспортер, машину для раскатки теста и багетоформующую машину.

Хлебокомбинат выпускает более 200 наименований хлебобулочной и кондитерской продукции. Реализует её в Южно-Сахалинске и ближайших населенных пунктах области через собственную торговую сеть фирменных магазинов и передвижные торговые точки.

«Наша продукция имеет среди покупателей репутацию экологически чистой: мы используем только натуральные продукты, особое внимание уделяем качеству сырья. Постоянно совершенствуем технологические процессы, изыскиваем возможности для приобретения современного оборудования. С помощью льготного финансирования, организованного для нас ВТБ, мы проведем очередную модернизацию - она позволит нам расширить ассортимент и увеличить конкурентоспособность продукции. Новое оборудование снизит нагрузку на сотрудников, защитит их от ошибок по невнимательности или вследствие усталости, сократит процент брака. Все это повысит эффективность нашей работы», - сказал директор АО «Южно-сахалинский хлебокомбинат» Владимир Боев.

«Господдержка востребована у сахалинских компаний: по итогам 2022 года мы увеличили объем заключенных сделок до 5,7 млрд рублей и нарастили кредитный портфель по госпрограммам до 4,3 млрд рублей», – прокомментировала управляющий ВТБ в Сахалинской области Ольга Шашкина.