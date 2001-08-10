Под новый кампус СахГУ в Южно-Сахалинске начали готовить стройплощадку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске готовят строительную площадку для студенческого городка. На освободившейся территории осенью 2025 года появится современный студенческий городок, в котором смогут разместиться 1500 студентов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Особое место в развитии региона занимает Сахалинский государственный университет и нам очень важно создать новую современную инфраструктуру для проживания и учебы наших студентов, - рассказывает заместитель председателя Правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков. - Над проектом кампуса мирового уровня СахалинTECH работала большая команда и он был высоко оценен руководством страны. Впереди нас ждут два исторических события - это строительство студенческого городка и научно-образовательного центра.

С начала 2023 года строители приступили к работам по демонтажу комплекса зданий Сахалинского государственного университета, расположенных в Южно-Сахалинске на проспекте Победы, 68. Ранее здесь располагались учебные корпуса, спортивный зал, здание общежития, гараж и недостроенное здание.

На освободившейся территории осенью 2025 года появится современный студенческий городок, который сможет разместить 1500 студентов. Студенческий комплекс будет состоять из трех девятиэтажных зданий, который будет соединен между собой на первом этаже. В жилых башнях применена блоковая система комфортного проживания с зонами отдыха и работ на все этажи. В одном блоке будут проживать максимум 4 человека, а в самом квартирном блоке будут расположены две жилые комнаты, кухня и ванная комната.

- Современные студенческие общежития должны быть комфортными, удобными и безопасными. И при проектировании нашего университетского города мы учли потребности наших студентов. - отмечает и.о. ректора Сахалинского государственного университета Мария Ганченкова. - Студгородок - это первый этап большого проекта по строительству современного кампуса. Поэтом мы работаем над тем, чтобы университет развивался, а нашей молодежи были предоставлены все возможности для самореализации.

На этой территории расположится спортивная зона - фитнес-центр с раздевалками, душевыми и комплекс тренажёрных залов. Зона питания включает в себя кафе, обеденный зал и подсобные помещения кухни и персонала. Она расположена таким образом, что пользоваться кафе могут и внешние посетители вне зависимости от проживания в общежитии. На территории первого этажа расположится медпункт, администрация и входная группа с большим холлом, где студенты и посетители общежития смогут встречаться и отдыхать.

Напомним, что ранее в этом комплексе зданий на проспекте Победы располагался Южно-Сахалинский филиала РЭУ им. Плеханова, который в 2016 году был ликвидирован, а правопреемником стал Сахалинский государственный университет. Тогда островному университету "в наследство" достались здания, возраст которых на начало 2023 года колеблется от 45 до 69 лет. Самым "свежим" оказался пятиэтажный недострой, строительство которого началось еще в 2004 году.

Проект кампуса "СахалинTECH" стал победителем программы по созданию в России сети кампусов мирового уровня и получит финансирование из федерального бюджета. Сахалинский кампус будет располагаться на двух площадках: "Научно-образовательный комплекс" на месте бывшего Дома офицеров будет включать учебный корпус, научно-лабораторный блок с технопарком, библиотеку, общественно-деловые пространства и т.д., а "Студенческий городок" возведут на проспекте Победы. Строительство этих объектов начнется в 2023 году.

Завершить снос старых зданий на территории университета подрядчики должны до конца февраля.