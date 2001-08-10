В Сахалинской области существенно ускорили предоставление технических средств реабилитации для инвалидов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Раньше сахалинцы и курильчане с ограничениями по здоровью получали все необходимые средства реабилитации в среднем через год. Теперь это происходит в течение месяца. Существенного ускорения удалось добиться благодаря договоренности губернатора Валерия Лимаренко с федеральными властями. Организацию этой работы глава региона и первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко обсудили на совещании в режиме видеоконференции.
В середине этого года около 1500 сахалинцев и курильчан начали испытывать трудности с обеспечением техническими средствами реабилитации и предметами гигиены. Сегодня почти для всех жителей региона с ограничениями по здоровью этот вопрос решен. Оставшаяся потребность будет закрыта в январе. Региональные власти в ручном режиме организовали поставки всего необходимого.
– Раньше люди покупали средства реабилитации за собственные деньги, а потом ждали компенсации. Мы нашли нестандартное решение для островной области. Теперь жителям области не надо тратить свои средства. Покупаем все необходимое через Фонд социального страхования РФ. За счет бюджета доставляем самолетом из Москвы в кратчайшие сроки и после развозим по районам и конкретным людям. Ускоренные поставки обязательно продолжатся и в следующем году. Сейчас уже выдаем средства реабилитации и предметы гигиены на первый квартал 2023 года. Пусть решение этой проблемы и заняло почти полгода, но перевести все на новую схему было принципиально важно, от этого зависело благополучие людей, оказавшихся в по-настоящему трудной ситуации, – рассказал Валерий Лимаренко.
Напомним, в декабре в регион прибыла крупная партия предметов гигиены и технических средств реабилитации. 135 кубометров груза доставили людям с ограниченными возможностями здоровья.
– Важно, что губернатор принимает личное участие в судьбе каждого жителя с ограниченными возможностями в своем регионе, не оставаясь равнодушным. На следующий год необходимо предусмотреть такой механизм, который бы не давал сбоев. Соответствующие ресурсы, средства и логистика для этого имеются. Люди должны получать все необходимое вовремя и в полном объеме. Спасибо за эффективное сотрудничество федеральных и региональных властей в вашем лице. Это и есть непосредственная забота о людях, – отметил Алексей Вовченко.
Задержки в доставке технических средств реабилитации нуждающимся жителям Сахалинской области возникли из-за того, что поставщики, выходившие на процедуры закупок, не знакомы с особенностями географического положения островов. В регионе низкая плотность населения, а до получателей иногда требуется преодолеть 1000 км расстояния. Дополнительные транспортные расходы, особенно на морские перевозки, приводили к просрочкам исполнения контрактов. А так как рынок специфичен и ограничен, то поставщики перестали выходить на аукционы, тем самым ставя под угрозу обеспечение инвалидов Сахалинской области жизненно важными техническими средствами реабилитации.
Отметим, глава региона каждую неделю проводит встречи с людьми с ограниченными возможностями здоровья. На одной из них и стало известно об острой необходимости в срочной доставке средств личной гигиены. Губернатор организовал поставку необходимых вещей на Сахалин через подведомственную организацию регионального минздрава. А доставку до места проживания нуждающихся обеспечило областное министерство социальной защиты. Тем самым, острота вопроса на этот год была снята.
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