До фестиваля пельменей в Южно-Сахалинске остаётся несколько дней

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Уже в предстоящую субботу в областном центре пройдет одно из главных предновогодних событий - День пельменя. Южносахалинцев и гостей города ждет яркая культурно-развлекательная программа, вкусное угощение и подарки для детей. Мероприятие состоится на ярмарочной площадке с южной стороны ТЦ «Дом Торговли» по адресу: пр. Мира, 106А, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С 10.00 здесь развернется предновогодняя торговля, а в 12.00 начнется программа для детей и взрослых с конкурсами и мастер-классами. Кроме того, гостей праздника ждет угощение - посетителям мероприятия предложат горячие пельмени - всего планируется приготовить 80 килограммов сытного блюда. Кроме того, на мероприятии будет организована работа фудкорта, где также можно будет приобрести свежую выпечку, плов, лапшу вок и другие блюда.

Посетители ярмарки смогут приобрести всё необходимое к новогоднему столу - в широком ассортименте будет представлена продукция местных производителей – мясо, куры, яйцо, рыба, консервная продукция, конфеты, сладкие наборы и многое другое.

Также для всех желающих будет работать каток. Коньки необходимо приносить с собой.

В случае неблагоприятных погодных условий программа Дня пельменя будет скорректирована.

Добавим, что фестивалю пельменей в 2022 году исполняется семь лет. В 2017 году он вошел в топ-10 лучших зимних гастрономических событий России по мнению Аналитического агентства ТурСтат

Напомним, на протяжении месяца в городе проходили различные тематические мероприятия, предшествующие празднованию Дня пельменя. 12 заведений общественного питания приняли участие в гастрономическом марафоне, представив гостям различные варианты пельменей национальных кухонь мира в авторской интерпретации. За три недели южносахалинцы отведали 1358 сетов с пельменями.

Также для юных горожан проходили профориентационные встречи, с посещением цехов по производству пельменей, ребята принимали участие в кулинарных мастер-классах.

Кроме того, у южносахалинцев была возможность проголосовать за самые вкусные по их мнению пельмени местного производства, выбрав продукцию одной из пяти торговых марок. Голосование проходило на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Победители также будут объявлены 24 декабря на Дне пельменя.

Вся подробная информация о том, как проходила подготовка ко Дню пельменя, истории участников праздника, фото и видеоматериалы размещены на официальном сайте мэрии в специальном разделе.