"Единая Россия" обеспечит всех участников СВО правом бесплатно отправлять письма домой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Решить эту проблему просили и сами военнослужащие, и их близкие, отметил один из авторов инициативы, секретарь Генсовета Андрей Турчак.
«Добровольцы и мобилизованные также смогут бесплатно отправлять домой посылки с личными вещами, при необходимости. Важность писем домой невозможно переоценить. Ничто так не успокаивает близких как весточка, написанная рукой сына, мужа или брата. Все мы хорошо знаем, как важны были для тыла в годы Великой Отечественной войны знаменитые письма-треугольники», – отметил он.
Андрей Турчак подчеркнул, что партия будет оперативно принимать необходимые решения, чтобы приблизить Победу.
«Любую возможность поддержать наших ребят и их близких мы будем использовать. Рассчитываем, что поправки по полевой почте Госдума одобрит в самые короткие сроки», – заключил он.
Напомним, ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект «Единой России» о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев. Также Госдумой принят пакет законов, инициированный депутатами «Единой России», которые направлены на защиту прав мобилизованных, в том числе добровольно.
«Единая Россия» обеспечила право военнослужащих, занятых в СВО, и членов их семей на кредитные каникулы. Также приняты поправки об освобождении мобилизованных и их семей от пеней за просроченные платежи по ЖКХ, при просрочке взносов за капитальный ремонт. Мобилизованным гарантировали на законодательном уровне сохранение рабочих мест.
Ранее был принят закон «Единой России» о признании участников спецоперации ветеранами боевых действий, он распространил на таких граждан меры социальной поддержки. К ним относятся ежемесячная денежная выплата, льготы при оплате ЖКУ, льготный проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и многое другое. Помимо этого, по инициативе «Единой России» статус ветерана боевых действий получили пограничники, задействованные в СВО. Кроме того, Госдума единогласно приняла закон «Единой России» о праве инвалидов боевых действий на бесплатное соцобслуживание.
Также по инициативе «Единой России» статусом ветеранов боевых действий наделены и гражданские лица, привлечённые к выполнению задач спецоперации. Речь идёт о гражданском персонале Вооружённых сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. Также статус ветеранов боевых действий получили добровольцы. Законопроект уже принят Госдумой. Среди его авторов – Андрей Турчак, сенаторы и депутаты от «Единой России».
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