Департамент образования Южно-Сахалинска проведет горячие линии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В пятницу, 16 декабря, в отделе опеки и попечительства департамента образования администрации города Южно-Сахалинска пройдет горячая линия на тему выдачи в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, разрешений на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По телефону 31-26-91 (доб. 4, 15) с 10:00 до 12:00 можно будет получить консультацию специалистов по вопросам получения разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок по отчуждению имущества несовершеннолетних (купля-продажа, мена, аренда и др.), расходования денежных средств, находящихся на банковских счетах несовершеннолетних и детей, оставшихся без попечения родителей.

В это же время по телефону 31-26-91 (доб. 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13) пройдёт горячая линия по вопросам семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках телефонной линии можно будет получить консультацию специалистов по вопросам усыновления, установления опеки и попечительства над несовершеннолетними, выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой и попечительством.