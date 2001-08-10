В Сахалинском госуниверситете прошел День открытых дверей для школьников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

День открытых дверей – это особый день в жизни Сахалинского государственного университета. Главная цель мероприятия – познакомить школьников и их родителей с университетом, с институтами, колледжами и специальностями, рассказать об обучении и поступлении, о преимуществах университета, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахГУ.

На ярмарке институтов и колледжей учащиеся и их родители не только познакомились с подразделениями СахГУ, но и могли задать любые вопросы по организации учебного процесса и особенностям поступления в университет в 2023 году, узнали, чем отличается СахГУ от других вузов, в чем его специфика и преимущества, в чём будут заключаться их дальнейшие перспективы.

- Помимо встреч с преподавателями и директорами, на которых освещались вопросы, связанные с направлениями, профилями и специальностями, гостей вуза ждали полезные занятия, познавательные мастер-классы. Так, например, наш Центр карьеры и корпоративного сотрудничества СахГУ подготовил для школьников профессиональное тестирование по определению их будущей профессии. После него многие ребята задумались о правильности выбора будущей профессии, – отмечает руководитель центра Диана Афанасьева.

Рейтинг самых востребованных направлений в университете не меняется уже много лет – это педагогическое образование, профиль «Физическая культура», это «Нефтегазовое дело», «Строительство», «Техносферная безопасность», иностранные языки.

При этом есть и недооценённые направления подготовки – например, «Экология природопользования». Разведка и добыча полезных ископаемых на острове продолжаются, техногенное воздействие на окружающую среду не ослабевает, поэтому по-прежнему области нужны специалисты-экологи. Другие недооценённые направления – «Учитель биологии и химии», «Водные биоресурсы и аквакультура».

Как обычно, у учеников и их родителей возникает много вопросов о порядке поступления. И здесь есть новшества: в 2023 году абитуриенты в одном заявлении на поступление будут указывать до 5 направлений подготовки в порядке приоритетности. Например, первой по приоритету стоит прикладная математика и информатика, второй – геология, и так далее.

Приёмная комиссия будет в итоге зачислять абитуриентов согласно сумме конкурсных баллов, наличию оригиналов документов об образовании и приоритетам. Согласие на зачисление при поступлении на бюджетные места писать не потребуется.

- В этом году, под эгидой доктора исторических наук Александра Василевского, после очень долгого перерыва вуз получил 20 бюджетных мест на направление подготовки 46.03.01 «История», профиль «История, археологии и этнография» по программе бакалавриата, – рассказал председатель приёмной комиссии Александр Багдасарян. – Сахалинская область – это непаханое поле для этнографов, археологов, историков, где есть места для прохождения практики и, естественно, для трудоустройства. Впервые появились бюджетные места на специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», и после долгого перерыва – на направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».

В 2023 году по-прежнему есть бюджетные места на технические направления подготовки, вуз приготовил интересные лингвистические и культурологические программы по английскому, китайскому, корейскому, японскому языкам.

Уже с 17 июня абитуриенты могут подавать документы. Для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ, приём документов заканчивается 25 июля. По-прежнему будет доступна подача документов через портал государственных и муниципальных услуг – Госуслуги. В этом году обязателен для зачисления оригинал документа об образовании. Конкурсные списки на сайте будут опубликованы 27 июля, а списки подавших документы – с момента начала приёма документов и до 25 июля включительно.

- Я уверен, что каждый абитуриент, у кого позволяют поступить на бюджет минимальные баллы, обязательно поступит если не на самое желаемое направление, то на второе или на третье по приоритетности, – считает Александр Багдасарян.