Мэр Южно-Сахалинска проинспектировал городские дворы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня утром, 15 декабря, глава города провел инспекционную поездку по ряду дворовых территорий совместно с вице-мэром Алексеем Римшей, курирующим сферу дорожного хозяйства и благоустройства, представителями профильных департаментов. Ход расчистки и обеспечение безопасности и комфорта передвижения горожан в Южно-Сахалинске - на контроле в администрации города и лично мэра Сергея Надсадина, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В рамках встречи обсудили работу управляющих компаний, ответственных за состояние придомовых территорий и кровель. Тем не менее, к некоторым УК есть замечания по недостаточной расчистке пешеходных дорожек и входных групп домов.

Одним из пунктов поездки стал двор дома № 5 по ул. Сахалинской. Сразу несколько сигналов от жителей этого дома и находящихся рядом домов № 1, 3 поступило в администрацию. Горожане пожаловались на заснеженную территорию и бездействие управляющей компании. Работы по очистке здесь должна проводить УК «Искра». Сергей Надсадин на месте пообщался с жителями.

- Среди замечаний - недостаточным образом очищенные крыльца, входные зоны, уплотненный снег и наледь на тротуарах. Я поговорил с людьми и убедился, что здесь дворники не работали совсем качественно — заснеженные крыльца, дорожки. Люди говорят, что детская площадка в снегу всегда, ее никогда не очищают. Безусловно, мы отреагируем на ситуацию. Это полное безобразие, дал указания представителям отдела муниципального жилищного контроля совместно с Государственной жилищной инспекцией отработать вопрос некачественного выполнения своих обязанностей этой управляющей компанией. Инспекционные поездки по дворам будут продолжены, - прокомментировал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Сразу после объезда глава города провел в администрации расширенное совещание с представителями подрядных организаций, которые занимаются уборкой улично-дорожной сети, управляющих компаний и государственно-жилищной инспекции. Сергей Надсадин поставил задачу - содержать улицы, дворы и тротуары в надлежащем состоянии. Департаменту общественной безопасности и контроля поручено регулярно проводить мониторинг качества очистки и незамедлительно информировать профильные структуры о фактах недобросовестностного выполнения своих обязанностей со стороны подрядных организаций и управляющих компаний.

Сегодня, 15 декабря, специалисты отдела муниципального жилищного контроля продолжают мониторинг качества работы управляющих компаний, ответственных за уборку территорий, в том числе в отдаленных районах. По всем выявленным фактам недостаточно выполненной работы в адрес управляющих компаний выдадут предостережения. Далее будет проведена повторная проверка.