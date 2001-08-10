КМНС Поронайского района обсудили вопросы организации наважьей путины
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
КМНС Поронайского района обсудили вопросы организации наважьей путины. Встреча прошла при участии представителей родовых общин района, специалистов СКТУ Федерального агентства по рыболовству, пограничного управления и Администрации Поронайского городского округа.
Участники совещания уделили внимание основным аспектам проведения традиционного наважьего промысла.
В 2023 году вылов наваги представители КМНС будут осуществлять при наличии индивидуальной заявки разрешенными орудиями лова (вентерями). В общей сложности, заявки на будущий год подали около 500 лиц КМНС Поронайского района.
Норма вылова на одного человека составляет 70 кг. Для упорядочения объема выловленной рыбы рыбаки из числа КМНС должны вести лист учета. Отчитаться за прошлый год участники промысла могут в Поронайском отделе СКТУ до 20 января.
Из года в год промышленные орудия лова расставляются согласно схеме, которую утверждают сами участники промысла, и правил рыболовства - на расстоянии не менее 100 метров друг от друга.
Места установки необходимо промаркировать, указав фамилию пользователя.
В 2024 году процедура упростится, и желающим добывать водные биологические ресурсы для личного потребления и хознужд не нужно будет подавать письменную заявку. Для реализации права без заявки вылова представителю КМНС достаточно быть зарегистрированным в реестре коренных малочисленных народов Российской Федерации. Реестр предоставляет возможность один раз "доказать" свою национальную принадлежность, а не предоставлять каждый раз ряд документов профильным ведомствам при реализации прав на традиционное рыболовство и иные меры государственной поддержки.
Представители пограничного управления еще раз напомнили участникам встречи о необходимости соблюдения правил рыболовства при осуществлении промысла. Выходя на лед, рыбаки должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Если рыбаку помогает лицо, не являющееся представителем КМНС, то этот человек в обязательном порядке должен состоять в общине. Для подтверждения этого факта также необходимо предоставить соответствующий документ, например, протокол избрания в члены общины.
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