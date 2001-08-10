На Сахалине дети с нарушением слуха смогут посмотреть новогодние мультфильмы с сурдопереводом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Синхронный перевод на русский жестовый язык благодаря МТС появился у новогодних мультфильмов "Умка на елке", "Чебурашка. Секрет праздника", "Вовка и зима в Тридевятом царстве", а также 13 серий (с 45 по 58 эпизод) анимационного ситкома "Простоквашино". Адаптивно-инклюзивный проект "Страна доступных мультфильмов" реализован совместно с киностудией "Союзмультфильм" и телеканалом "Мультландия".

Взрослые и дети с нарушениями слуха в новогодние праздники смогут встретиться с любимыми экранными героями: медвежонком Умкой, Чебурашкой и его другом крокодилом Геной, а также узнать о новых приключениях жителей Простоквашино ‒ кота Матроскина и Шарика, дяди Федора, его сестры Веры Павловны и ее друга Тама-Тамы.

- Основой социальных программ МТС на протяжении многих лет являются принципы равенства и разнообразия, поэтому создание инклюзивной среды мы считаем важной частью нашего вклада в устойчивое развитие общества. В поддержку социального направления ESG-стратегии МТС на постоянной основе реализует ряд проектов, а также образовательно-просветительских программ, обеспечивающих равные возможности для детей и взрослых. Уверена, что наша инициатива подарит новогоднее настроение ребятам с особыми потребностями по слуху и их родителям, - рассказала руководитель Центра МТС по социальной ответственности, разнообразию и инклюзивности Елена Серегина.

- Слово "вместе" - основа миссии "Союзмультфильма": это значит, что мы хотим объединять перед экраном абсолютно всех, вне зависимости от возраста и возможностей, именно поэтому для нас очень важно адаптировать контент для Глухого сообщества, которое благодаря нашему совместному проекту в преддверии праздника смогут увидеть наши специальные новогодние короткометражные проекты, - отметила генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская.

Адаптированные мультфильмы до конца декабря появятся на платформе VK Видео по ссылке, а также в подборке видеохостинга Rutube. Ранее благодаря реализации проекта для просмотра глухими и слабослышащими детьми уже были переведены на русский жестовый язык 44 эпизода мультсериала "Простоквашино".