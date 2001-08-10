1358 сетов было продано в ходе гастромарафона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершился гастрономический марафон, который продлился три недели. Участниками события стали 12 заведений общественного питания, которые предлагали жителям Южно-Сахалинска попробовать вариации пельменей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Добавим, в прошлом году за две недели проведения гастромарафона было продано 420 сетов. В этот раз оценить оригинальную рецептуру и необычную подачу блюд захотели в три раза больше жителей.

- В этом году мы получили очень много положительных отзывов от горожан после гастрономического марафона «Пельмень и его друзья». Мы рады обратной связи от южносахалинцев и активности заведений. Каждое блюдо было интересно вкусовыми качествами и нестандартной подачей. Гастрономический марафон завершился, но фестиваль продолжается. Каждую субботу мы организуем мастер-классы по приготовлению салатов, праздничных напитков. Шеф-повары делятся секретами со всеми желающими, - рассказала директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Римма Кузенкова.

Напомним, мероприятия проходят в рамках зимнего фестиваля - День пельменя. Программа насыщена событиями. Так, например, в эту субботу, 17 декабря с 10:00 состоится тематическая ярмарка с концертной программой. А в 12:00 все желающие могут принять участие в мастер-классе по оформлению новогодних подарков. Он состоится в домике № 19 на площадке возле Дома Торговли, пр. Мира 106-а.

Финальное общегородское событие в рамках фестиваля состоится 24 декабря в 12:00 на ярмарочной площади возле Дома Торговли.