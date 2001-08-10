Сохранением учебного процесса в СахГУ озаботилось Министерство науки и высшего образования РФ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Министерство науки и высшего образования РФ создало комиссию для сохранения учебного процесса в СахГУ. В ее состав вошли также представители правительства Сахалинской области и руководства вуза. Задача комиссии – выработать меры по организации беспрерывного учебного процесса в университете, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Важно сохранить учебный процесс и организовать работу вуза без ощутимых последствий, в первую очередь, для студентов. Также нужно предпринять исчерпывающий комплекс мер по устранению замечаний, выявленных надзорными органами, - отметил председатель комиссии, статс-секретарь - заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко.
- Мы все заинтересованы, чтобы главный островной вуз как можно быстрее устранил все замечания и восстановил образовательный процесс во всех своих корпусах. Эта ситуация находится на особом контроле у регионального правительства и у Министерства образования и науки РФ, как учредителя СахГУ. Хоть учебную нагрузку и удалось перераспределить по другим корпусам университета, возникшая ситуация создает неудобства и для студентов, и для преподавателей. Сейчас в рамках комиссии разрабатывается план действий, направленный на выработку мер по организации беспрерывного учебного процесса в СахГУ, - сообщил заместитель председателя Правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.
В СахГУ уже принят ряд первоочередных мер, направленных на организацию учебного процесса. Часть студентов продолжит обучение в других корпусах университета, остальные будут временно заниматься в дистанционном формате.
- Сейчас вуз ведет работу по обжалованию решения суда, предписывающего ограничить доступ к ряду учебных корпусов. Юристы университета уже подали апелляцию в вышестоящие инстанции. При этом на время судебных разбирательств контактная работа преподавателей со студентами будет сохранена в полном объеме в соответствии с графиком учебного процесса. Это позволит сохранить качество обучения. В плановом порядке пройдет в вузе и подготовка к зимней сессии, - комментируют в СахГУ.
В настоящее время Сахалинский государственный университет продолжает работу по устранению замечаний выявленных Госпожнадзором. Часть работ будет выполнена еще до конца декабря 2022 года. Например, ряд нареканий касался отсутствия или неправильного расположения противопожарных табличек и схем. Эти недочеты уже оперативно исправлены.
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