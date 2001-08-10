Тихоокеанское
информационное агентство
8 Декабря 2022
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Новые светофоры заработали на пересечении улиц Комсомольской и Емельянова в Южно-Сахалинске
14:52, | Новости общества Сахалина и Курил

9 декабря участок улицы Курильской в Южно-Сахалинске будет перекрыт для проведения работ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В пятницу, 9 декабря, с 09.00 до 18.00 участок ул. Курильской будет перекрыт для проведения ремонтно-восстановительных работ: это часть дороги с односторонним движением в районе дома №7 на ул. Курильской рядом с ее пересечением с ул. Леонова, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации ссылаясь на данные АО "СКК".

Объезд перекрытого участка будет возможен по ул. Сахалинской и Хабаровской. АО "СКК" приносит извинения за доставленные неудобства и просит водителей заранее планировать свой маршрут.

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