9 декабря участок улицы Курильской в Южно-Сахалинске будет перекрыт для проведения работ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В пятницу, 9 декабря, с 09.00 до 18.00 участок ул. Курильской будет перекрыт для проведения ремонтно-восстановительных работ: это часть дороги с односторонним движением в районе дома №7 на ул. Курильской рядом с ее пересечением с ул. Леонова, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации ссылаясь на данные АО "СКК".

Объезд перекрытого участка будет возможен по ул. Сахалинской и Хабаровской. АО "СКК" приносит извинения за доставленные неудобства и просит водителей заранее планировать свой маршрут.