Школьникам Южно-Сахалинска рассказывают о волонтерском движении

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице все больше школьников и молодежи присоединяются к волонтерскому движению. Работа по вовлечению юных горожан в добровольческую деятельность ведется в рамках национального проекта «Образование» Федерального проекта «Социальная активность», который направлен на создание условий для развития и поддержки волонтерства рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня, в Международный день добровольцев, еженедельные внеурочные занятия «Разговоры о важном» в школе №1 также посвятили этой теме. Гостями мероприятия стали представители общественных организаций «Подари жизнь», «Клуб «Бумеранг», центра молодежных инициатив администрации города, благотворительного фонда «Помощь животным Сахалина», приюта для животных «Пёс и кот», экоактивисты и др. Они рассказали ребятам о своей деятельности, привели примеры добровольческого движения в Южно-Сахалинске.

- Сегодня наши гости — это люди, которые сами непосредственно занимаются волонтерством и уже много лет поддерживают это движение. Также сами ребята поделись своим опытом добровольчества. Например, на одной из ярмарок, которую они инициировали, смогли собрать определенную сумму и адресно направили ребенку в трудной жизненной ситуации, - подчеркнула заместитель директора образовательного учреждения Светлана Бенеш и добавила, что учащиеся школы №1 активно участвуют в различных акциях социальной и патриотической направленности, благотворительных проектах.

Во время внеклассных занятий о своем семейном волонтёрском проекте поддержки пожилых людей в доме-интернате рассказали ученик седьмого класса школы №1 Павел Сабиров и его мама Анна. В 2018 году они приняли участие в праздничной акции по поддержке жителей дома-интерната для престарелых и инвалидов. Нужно было сделать для них открытки с поздравлением. Открытки вышли настолько хорошо, что коллеги по работе Анны Сабировой захотели приобрести некоторые и для себя. Тогда на семейном совете было решено, что в другой раз они с сыном сделают еще, а вырученные деньги направят в приюты для помощи животным.

- Теперь мы с мамой делаем открытки на каждый праздник и часто посещаем дом-интернат. Там всегда встречают нас с улыбкой, ждут, рассказывают о своей жизни, интересуются как у меня дела. И каждую открыточку они хранят — для них это важно. Очень трогательно. Мои одноклассники тоже присоединились к нашему мини-проекту и всегда с удовольствием участвуют, передают свои рисунки и пожелания, - рассказал Павел Сабиров.

Кроме этого, в актовом зале школы прошло мероприятие патриотической направленности. Ребята читали стихи, пели песни и позже передали через заместителя военного комиссара Бориса Картавого новогодние открытки для военнослужащих.

Напомним, присоединиться к добровольческому движению школьники могут обратившись в волонтерский актив, которые действуют при каждой школе. А также можно заполнить анкету волонтера по ссылке https://volunteer.yuzhno-sakh.ru/.