Сахалинские школьники подготовили новогодние подарки мобилизованным военнослужащим
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжается реализация масштабного проекта «Сопричастность». Гуманитарную помощь военнослужащим и мобилизованным горожанам оказывают как предприятия, так и коллективы учебных заведений и неравнодушные жители, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, муниципалитетом для бойцов в зоне СВО передано 1000 комплектов индивидуальной медицинской защиты, предназначенных для оказания первой помощи. Содействие в доставке до в пункта сбора гуманитарных посылок по адресу ул. Больничная, 34 оказали сотрудники Управления по делам ГОиЧС по г. Южно-Сахалинску.
- В Сахалинской области по инициативе Валерия Игоревича Лимаренко реализуется масштабный проект «Сопричастность», в рамках которого оказывается помощь семьям военнослужащих, производится сбор и отправка гуманитарных посылок, - рассказала исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Атамась. - Каждый желающий может принять участие в этом проекте, записать видеообращение, написать письмо или направить посылку нашим ребятам.
Новогодние подарки для защитников Родины приготовили в школе №4. Теплые вещи, продукты питания, дезинфицирующие средства, медикаменты, а также новогодние открытки и письма с пожеланиями школьников для военнослужащих и мобилизованных будут отправлены адресатам в ближайшие дни. Содействие в передаче груза в централизованный пункт сбора на Дзержинского оказала депутат Городской Думы Елена Столярова. Она поблагодарила школьников и их семьи за участие в патриотической акции и подчеркнула, что ребята подают хороший пример поддержки боевого духа солдат.
Напомним, проект «Сопричастность» инициирован региональным отделением партии «Единая Россия». В Южно-Сахалинске он реализуется при содействии местного отделения партии, секретарем которого является мэр Сергей Надсадин.
Присоединиться к проекту могут все желающие. В областном центре открыты пункты сбора гуманитарной помощи: в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1 и по ул. Дзержинского, 23 (каб.325), ул. Больничная, 34.
Кроме того, при штабе общественной поддержки работает горячая линия. По телефону 8-924-881-68-01 можно задать вопросы о помощи военнослужащим, уточнить какие конкретно вещи и медикаменты нужны бойцам в зоне СВО. Звонки принимаются с 9.00 до 19.00, ежедневно, без выходных.
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