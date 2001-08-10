Внеочередное заседание прошло в собрании Поронайского городского округа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Внеочередное заседание депутатского корпуса состоялось сегодня в большом зале администрации Поронайского городского округа. Народные избранники обсудили и приняли решение по нескольким вопросам.

По первому вопросу был рассмотрен отчет Поронайской территориальной избирательной комиссии о расходовании бюджетных средств, выделенных для подготовки и проведения выборов 2022 года. Согласно отчету на подготовку и проведение выборов депутатов собрания Поронайского городского округа третьего созыва было потрачено 3,7 миллиона рублей. Выделенные средства были направлены на выплату гражданам, привлекавшимся к работе в избирательных комиссиях, расходы на изготовление печатной продукции, канцелярию. Все выделенные денежные средства израсходованы в полном объёме.

В ходе сессии депутаты утвердили положение о старостах сельских населенных пунктов, которое было изменено и приведено в соответствие с федеральным законодательством, а также внесли изменения в структуру администрации Поронайского городского округа. Изменения в структуре коснутся полномочий вице-мэров. Решение об изменении функционала вице-мэров принято мэром Поронайского городского округа Антоном Карпуковым в целях совершенствования работы всех подразделений Администрации.

Помимо этого, на заседании принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата от КПРФ Кирилла Верного на основании его заявления. Замещение вакантного мандата пройдет в соответствии с избирательным законодательством.