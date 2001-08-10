Тихоокеанское
информационное агентство
30 Ноября 2022
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Участок улицы Емельянова в Южно-Сахалинске временно закроют для движения
16:54, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На участке улицы Трудовой в Южно-Сахалинске временно ограничат движение транспорта

На участке улицы Трудовой в Южно-Сахалинске временно ограничат движение транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжаются мероприятия по газификации западных жилых районов. В связи с проведением работ в районе пересечения ул. Трудовой и пер. Кислородного с 1 по 3 декабря сквозной проезд для транспорта будет закрыт, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Подъезд к жилым домам будет обеспечен.

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