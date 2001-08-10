Тихоокеанское
информационное агентство
29 Ноября 2022
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В Южно-Сахалинске прогнозируется ухудшение погоды
15:37, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске прогнозируется ухудшение погоды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалин ское УГМС», 29 ноября на территории Южно-Сахалинска прогнозируются местами сильные осадки (15-29 мм), усиление ветра до 16-21 м/c, днем налипание мокрого снега, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Оперативные службы Южно-Сахалинска находятся в режиме повышенной готовности. В случае возникновения ЧС - звонить по единому телефону вызова экстренных служб: 112.

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