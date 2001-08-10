Мэр Южно-Сахалинска рассказал министру просвещение РФ о реализации проекта «Новая школа»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Презентация прошла в рамках рабочего визита секретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчака в Южно-Сахалинск, который посетил школу №22. В этом году в образовательном учреждении был выполнен большой объем ремонтных работ в рамках народной программы партии, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В инспекционной поездке также приняли участи губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, министр образования региона Анастасия Киктева, сенатор Совета Федерации от Сахалинской области Андрей Хапочкин, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
Напомним, в школе капитально отремонтированы пищеблок и столовая. Косметический ремонт произведен также в учебных классах, кабинетах и коридорах. Приобретено новое оборудование для актового зала, обустроены медиацентр и кабинет робототехники. На всех этапах глава города держал на контроле сроки и качество выполнения работ.
Также ключевое направление федеральной программы «Новая школа», инициированной президентом России Владимиром Путиным, – это создание центров детских инициатив, нацеленных на развитие у школьников проектной деятельности, их самореализации, профориентации.
О том, как он работает в школе №22, Андрею Турчаку рассказали сами ребята, педагоги, а также представители родительского общественного совета. Отметим, что родительский актив также был инициатором появлениями в школе пространства, в котором ребята могли бы заниматься и с комфортом проводить время.
Также мамы и папы школьников контролировали ход ремонта. Во время встречи с Андреем Турчаком родители отметили, что регулярно проверяют качество питания в школьной столовой.
Строительство новых учреждений образования, оснащение и обновление инфраструктуры, является актуальным вопросом для администрации города. Большой объем работ выполняется как средствами муниципалитета, так и при поддержке правительства Сахалинской области, а также в рамках национального проекта «Образование». Еще больше усилить работу по этому направлению позволило участие Южно-Сахалинска в партийной программе – в школах города обновляются кровли и фасады, преображаются спортивные и актовые залы, приобретается новое оборудование. В этом году в рамках народной программы «Новая школа» разными видами ремонта было охвачено три учреждения образования. В 2023 году в программу попадут 4 школы. Еще столько же планируется отремонтировать в 2024 году.
Важность этой работы, которая сегодня проводится во всех регионах страны, в ходе видеоконференцсвязи с министром просвещения Российской Федерации подчеркнул мэр Сергей Надсадин.
– Участие в проекте «Новая школа» очень важно для нашего города. Школы обновляются. И, что не менее важно, образовательное пространство наполняется интересным содержанием и новыми смыслами, – отметил мэр Южно-Сахалинска, секретарь городского отделения партии «Единая Россия» Сергей Надсадин.
Совершенствование образовательной среды, создание условий комфортных для учащихся и педагогов, добавил глава города, является ключевым направлением для муниципалитета и департамента образования. Это дает возможность детям не только получать новые знания и навыки, но проходить раннюю профориентацию, открывать для себя новые возможности для развития и самореализации.
Достижению этих целей сегодня в том числе способствует новый проект «Образование. Развитие. Успех», инициированный губернатором Валерием Лимаренко. Цифровая платформа обратной связи позволяет оценить работу каждой школы по всем направлениям. Это питание, удовлетворенность качеством образования, проведение праздников и дополнительных занятий, состояние пришкольной территории и другие критерии. Высказать свое мнение могут не только родители, но также педагоги и сами учащиеся. А руководство школ, департамент образования и другие контролирующие органы оперативно принимают сигналы в работу.
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