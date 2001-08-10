Вопросы укрепления общественного здоровья обсудили в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Реализация программы «Укрепление общественного здоровья населения Сахалинской области на 2020-2024 годы» способствует приобщению горожан к здоровому образу жизни, с каждым годом в неё включается все больше предприятий и организаций областного центра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Результаты этой работы обсудили на заседании межведомственной комиссии в правительстве Сахалинской области. Участники мероприятия – руководители и специалисты региональных министерств и ведомств, общественных организаций, администраций муниципальных образований – обсудили вопросы создания условий для ведения ЗОЖ, привлечения населения на профилактические осмотры и другие направления работы.

Официальной частью мероприятия стала церемония награждения. Администрация Южно-Сахалинска отмечена благодарственным письмом за активное участие и поддержку деятельности Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и посёлки» (муниципалитет вступил в нее в 2019 году) и вклад в укрепление общественного здоровья населения городского округа. Министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов передал награду вице-мэру Елене Федоровой.

– В Южно-Сахалинске вопросам укрепления общественного здоровья уделяется особое внимание. Важно, что в муниципальную программу включаются как структурные подразделения администрации, так и многие организации и предприятия, – отметила Елена Федорова. – Многое делается для того, чтобы горожане самых разных возрастов приобщались к здоровому образу жизни.

В частности, благодаря действию муниципальной программы в Южно-Сахалинске растет число жителей, которые регулярно занимаются спортом и физкультурой. Также целью профилактических мероприятий является формирование культуры здорового питания, отказ от курения и неумеренного потребления алкоголя. Активное содействие в этих вопросах муниципалитету оказывают специалисты Сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

– По многим показателям Сахалинска область и Южно-Сахалинск — в числе лидеров на Дальнем Востоке. Большая работа ведется с руководителями предприятий – чтобы создавались рабочие места, отвечающие требованиям охраны труда, а сотрудники вовремя проходили диспансеризацию и вакцинацию. Сегодня муниципальные программы реализуются во всех районах островного региона. Важно не сбавлять темпов и продолжать эту работу, – рассказала Елена Столярова.

Добавим, программа «Укрепление общественного здоровья населения Сахалинской области на 2020-2024 годы» реализуется в островном регионе в рамках национального проекта «Демография». Муниципальными программами сегодня охвачены все районы островного региона.