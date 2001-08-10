Тихоокеанское
информационное агентство
23 Ноября 2022
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Выездной прием граждан пройдет в Хомутово 24 ноября
15:26, | Новости общества Сахалина и Курил

Выездной прием граждан пройдет в Хомутово 24 ноября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация города приглашает жителей планировочного района Хомутово  на совместный выездной прием заместителя прокурора Южно-Сахалинска Олега Приступина и вице-мэра Дмитрия Хайбриева, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Прием состоится завтра, 24 ноября, в 14.30 в отделе по управлению территорией по адресу: ул. 2-я Центральная, д. 39.

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