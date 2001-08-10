Губернатор распорядился в короткие сроки ликвидировать последствия циклона на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На заседании регионального правительства губернатор поднял вопрос ликвидации последствий стихии, разгулявшейся на юге острова в выходные дни, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Прошедший циклон – только репетиция в преддверии снежного сезона на островах. Мне в социальных сетях поступили сигналы от жителей, которые рассказали о ненадлежащей расчистке снега во дворах. Таких обращений единицы, тем не менее, это повод для проверки работы управляющих компаний. Серьезные снегопады еще впереди, и мы должны встретить зиму во всеоружии. У нас разработаны повышенные стандарты содержания дорог и дворов, и необходимо соблюдать их тщательным образом, чтобы люди не испытывали неудобств, – отметил Валерий Лимаренко.

По поручению главы региона в Южно-Сахалинске проинспектировали, как зимний стандарт соблюдается на дворовых территориях 250 многоквартирных домов.

– Половина управляющих компаний выполняет требования и расчищает как входные группы, так и дорожки, которые ведут на придомовые территории. Четверть компаний соблюдают стандарт частично, остальные – пока не соблюдают. Управляющим компаниям вынесены предостережения. Сейчас проводим работу, чтобы повышенный стандарт соблюдался повсеместно, – пояснил заместитель председателя регионального правительства Олег Попов.

Как рассказал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, ночью в областном центре работало 100 единиц техники. Основные замечания, которые получили подрядчики, коснулись невывезенного снега в карманах автобусных и на пешеходных переходах. В течение суток замечания должны быть устранены.

Для повышения эффективности расчистки снега в островном регионе планируется увеличить количество дворников и закупить технику.

– Необходимо приобрести специализированные шнекороторы, тротуарные погрузчики и оборудования для скалывания льда. Раньше во время циклонов плохо проводилась расчистка проездов во дворы из-за того, снег было некуда вывозить. Теперь для каждой придомовой территории определят место складирования снега. Для завода имени Федотова планируется закупить 16 маленьких погрузчиков и равномерно распределить по городу. Как только начнется метель, техника отправится во двор и будет работать, пока не расчистит весь периметр, – рассказал министр по эффективному управлению регионом Александр Гоголин.

Еще один фактор, традиционно осложняющий уборку снега, – оставленные на придомовых территориях машины. Для удобства жителей сформируют перехватывающие парковки с видеонаблюдением и за сутки до циклона будут уведомлять автовладельцев, где ближайшая к их дому площадка. Ежедневный план по расчистке будут наносить на интерактивную карту. Такой подход уже показал свою эффективность во время ликвидации последствий мощного снежного циклона в январе этого года.