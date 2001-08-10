Более миллиона тонн грузов перевезли по железной дороге Сахалина с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Погрузка на железной дороге в Сахалинской области составила более 1 млн тонн в январе-октябре, рассказали ТИА "Острова" в службе корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги.

На станциях Дальневосточной железной дороги в Сахалинской области погрузка за десять месяцев 2022 года составила более 1 млн тонн, что на 10,1% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

В октябре 2022 года погружено 139 тыс. тонн различных грузов (+1,7% к аналогичному периоду 2021 года).

Со станций в Сахалинской области в январе-октябре отправлено:

- каменного угля – 879 тыс. тонн (-15,2% к январю-октябрю 2021 года);

- нефти и нефтепродуктов – 37 тыс. тонн (+14,3%);

- строительных грузов – 89 тыс. тонн (рост в 1,5 раза);

- остальные и сборные грузы – 12,3 тыс. тонн (рост в 5 раз);

- цемент – 12,1 тыс. тонн (за аналогичный период 2021 года погрузка не осуществлялась).