Более миллиона тонн грузов перевезли по железной дороге Сахалина с начала года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Погрузка на железной дороге в Сахалинской области составила более 1 млн тонн в январе-октябре, рассказали ТИА "Острова" в службе корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги.
На станциях Дальневосточной железной дороги в Сахалинской области погрузка за десять месяцев 2022 года составила более 1 млн тонн, что на 10,1% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.
В октябре 2022 года погружено 139 тыс. тонн различных грузов (+1,7% к аналогичному периоду 2021 года).
Со станций в Сахалинской области в январе-октябре отправлено:
- каменного угля – 879 тыс. тонн (-15,2% к январю-октябрю 2021 года);
- нефти и нефтепродуктов – 37 тыс. тонн (+14,3%);
- строительных грузов – 89 тыс. тонн (рост в 1,5 раза);
- остальные и сборные грузы – 12,3 тыс. тонн (рост в 5 раз);
- цемент – 12,1 тыс. тонн (за аналогичный период 2021 года погрузка не осуществлялась).
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