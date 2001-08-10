Тихоокеанское
информационное агентство
9 Ноября 2022
Сейчас 01:51
60,98|60,82|66,91
Сахалинцу, убившему мать с отцом, дали 16 лет колонии строгого режима
16:37, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Первая отправка призывников в воинские части армейского корпуса ВВО состоялась на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первые призывники отправились для прохождения военной службы в мотострелковое соединение армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Военные комиссариаты островного региона продолжают соблюдать меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции среди призывников. Перед прохождением медицинской комиссии, каждому призывнику проводят экспресс-тестирование на наличие вирусной инфекции. Только после отрицательного результата новобранцы начинают проходит врачебную комиссию.

Каждый призывник проходит осмотр квалифицированными специалистами различного профиля, а для оформления персональной электронной карты (ПЭК) они проходят дактилоскопическую процедуру.

На основании результатов медицинской комиссии и профессионального тестирования выносится решение об отправке гражданина на военную службу.

На призывном пункте каждый будущий военнослужащий обеспечивается комплектом зимней формы одежды и получает армейский несессер, который включает в себя бритвенные принадлежности и средства индивидуальной гигиены.

Большая часть прибывших новобранцев будут проходить военную службу в подразделениях армейского корпуса на Сахалине, и лишь малая их часть отправится в соединения и воинские части ВВО дислоцирующихся на материке.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы сейчас сохраняете сбережения?