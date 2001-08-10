Первая отправка призывников в воинские части армейского корпуса ВВО состоялась на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первые призывники отправились для прохождения военной службы в мотострелковое соединение армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Военные комиссариаты островного региона продолжают соблюдать меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции среди призывников. Перед прохождением медицинской комиссии, каждому призывнику проводят экспресс-тестирование на наличие вирусной инфекции. Только после отрицательного результата новобранцы начинают проходит врачебную комиссию.
Каждый призывник проходит осмотр квалифицированными специалистами различного профиля, а для оформления персональной электронной карты (ПЭК) они проходят дактилоскопическую процедуру.
На основании результатов медицинской комиссии и профессионального тестирования выносится решение об отправке гражданина на военную службу.
На призывном пункте каждый будущий военнослужащий обеспечивается комплектом зимней формы одежды и получает армейский несессер, который включает в себя бритвенные принадлежности и средства индивидуальной гигиены.
Большая часть прибывших новобранцев будут проходить военную службу в подразделениях армейского корпуса на Сахалине, и лишь малая их часть отправится в соединения и воинские части ВВО дислоцирующихся на материке.
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