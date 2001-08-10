Новую водонасосную станцию везут на Сахалин из Санкт-Петербурга

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Водонасосная станция, которая была построена на заводе в Санкт-Петербурге, в ближайшие время прибудет на Сахалин. Оборудование станции на трале-тягаче уже проехало всю Россию от Северной столицы до порта Ванино. Ориентировочный срок прибытия в Южно-Сахалинск на морском транспорте - вторая половина ноября, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе "РВК-Сахалин".

Напомним, водонасосная станция модульная и ее останется только собрать. Как рассказал директор по капитальному строительству «РВК-Сахалин» Артем Нечаев, уже залит фундамент здания. В настоящее время завершается строительство наружных сетей к новому микрорайону.

Производительность объекта составит 380 кубометров в час. Запуск нового объекта станет завершающим этапом работ по обеспечению водоснабжением первых трех корпусов нового микрорайона в этом году. При этом ее ввод позволит не только подключить к системе водоснабжения новые дома, но и переподключить существующие.

Кроме того, для подключения нового микрорайон Уюн в северо-восточной части Южно-Сахалинска «РВК-Сахалин» выполняет комплекс строительных мероприятий «с нуля». В этом районе будет построено по 3,5 км новых сетей водоснабжения и водоотведения.