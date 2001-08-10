Работодателям Южно-Сахалинска предлагают заключить коллективные договоры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В целях совершенствования и развития системы социально-трудовых отношений работодателям Южно-Сахалинска предлагают заключить в своих организациях коллективные договоры с представителями работников, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Коллективный договор помогает стабилизировать трудовые правоотношения с работниками, обеспечить их материальную заинтересованность в ответственном отношении к выполнению своих должностных обязанностей, достичь упорядоченности системы оплаты труда, обеспечить социальную защиту и материальную поддержку работников.
Коллективный договор подлежит обязательной уведомительной регистрации в агентстве по труду и занятости населения Сахалинской области. Для работодателя – это бесплатный аудит коллективного договора и всех приложений к нему на соответствие действующему законодательству. Особенно актуальна проверка положений по охране труда (перечни с нормами выдачи СИЗ, СМОБС, молока, на прохождение обязательных медицинских осмотров и др.,), поскольку это поможет избежать административной ответственности работодателя.
Подробнее ознакомиться с преимуществами заключения коллективного договора можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
Дополнительную информацию можно получить в агентстве по труду и занятости населения Сахалинской области по телефону 8(4242) 505-345.
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