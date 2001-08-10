Жительница Тымовского района похитила золотые серьги у ребёнка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Тымовском районе полиция раскрыла кражу золотых украшений. Подозреваемой стала ранее судимая 29-летняя местная жительница.
Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, ранее в дежурную часть поступило заявление от 29-летней жительницы села Кировское о том, что неизвестное лицо похитило золотые серьги у её дочери.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую.
Установлено, что подозреваемая ранее была знакома с заявительницей и её дочерью. В один из дней фигурантка встретила дочь заявительницы в одном из дворов села и обратила внимание на её серьги. Женщина предложила девочке временно обменяться украшениями, на что та согласилась. Через некоторое время злоумышленница узнала, что серьги являются золотом 585 пробы, и в корыстных целях сдала их в ломбард, чтобы получить деньги.
Сумма ущерба составила 15 000 рублей. Похищенное имущество было изъято сотрудниками уголовного розыска и возвращено владелице.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину). Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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