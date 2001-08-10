Города Сахалинской области стали более благоустроенными
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Города Сахалинской области стали более благоустроенными.
Об этом заявила на итоговом совещании член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, координатор центра мониторинга благоустройства городской среды, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» Светлана Калинина. На Сахалин она прилетела по приглашению губернатора Валерия Лимаренко.
В мероприятии приняли участие руководители федеральных и региональных органов власти, главы муниципальных образований, а также вице-мэры и специалисты, занимающиеся вопросами городской среды и обеспечения безопасности населения.
- За время работы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в островном регионе благоустроено 125 общественных территорий 646 дворов. Помимо капитальных ремонтов, в течение двух лет выполняем и текущие. Только в этом году привели в порядок более 1000 дворов. Проведена масштабная работа по созданию комфортных условий для сахалинцев и курильчан. Сейчас важно начать проектировать и создавать общественные пространства с учетом новых требований, - отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Олег Попов.
Светлана Калинина проинспектировала скверы, набережные, парки, дворы, игровые и спортивные площадки на территориях школ в Южно-Сахалинске, Корсакове, Невельске, Долинске и Аниве. Она особо отметила чистоту городов на юге Сахалина. По мнению Светланы Калининой, населенные пункты преобразились. При этом в каждом из них есть над чем работать.
- Мы ставим прекрасные современные площадки, стараемся максимально наполнить их различными игровыми или спортивными элементами. Однако многие из них небезопасны. По всей стране травмируется большое количество детей. Я призываю всех мэров, министров, прокуратуру внимательно относится к обеспечению безопасности наших детей, - подчеркнула Светлана Калинина.
С текущего года все элементы на детских площадках должны быть сертифицированы. Это не значит, что комплексы, установленные ранее, будут снесены. Необходимо провести тщательную ревизию: сломанные детали удалить или отремонтировать, восстановить лакокрасочный слой, заменить карабины и некоторые небезопасные механизмы, подсыпать песок, увеличить толщину противоударного покрытия.
По итогам экспертной проверки Общероссийский народный фронт направит в правительство Сахалинской области замечания и предложения, касающиеся улучшения состояния городской среды и повышения безопасности.
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