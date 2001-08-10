Более 180 жителей Охи переедут в южные районы Сахалина в течение года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новое жилье по желанию переселенцев приобретут в Южно-Сахалинске, Анивском, Долинском, Невельском или Корсаковском районах. В области окончательно утверждено соответствующее положение и выделено финансирование. Об этом на встрече с жителями Охинского района рассказал губернатор Валерий Лимаренко.
– Вопросы о жилье на наших предыдущих встречах здесь звучали едва ли не чаще всего. Сегодня я особо отмечаю, что эта проблема в Охе стала решаться очень динамично. До конца 2023 года мы переселим 181 жителя в южные районы. Это касается людей старше 60 лет и отработавших в условиях Крайнего Севера более 20 лет. Выбор, в какой именно район на юге острова переехать, остается за гражданином. Деньги на это выделены в полном объеме. Кроме того, по моему поручению в следующем году муниципалитет вдвое нарастит темпы жилищного строительства в Охе для переселения людей из аварийного жилья. Соответствующие договоренности достигнуты с застройщиками. Также рад сообщить, что мы готовы быстро решить вопрос с теми, кто желает получить выкупную стоимость аварийного жилья, – отметил Валерий Лимаренко.
Как добавил министр строительства региона Алексей Колеватых, выкупную стоимость жилья могут получить собственники, у которых жилплощадь не была единственной на момент признания аварийной. Для этого достаточно предоставить оценку стоимости жилья.
– Я всю жизнь ездила на рыбалку, сначала с отцом, потом с мужем в Москальво. А сейчас нам запрещено рыбачить там. Можно на первой и второй бухте, но там и сильный мужчина-то не каждый выйдет на лодке. А в продаже свежевыловленной рыбы у нас нет, – обратилась жительница Охи.
Мэр Охинского района Евгений Михлик сообщил, что сейчас в городе реализуют только мороженную горбушу и кету. Глава региона вызвал на прямую связь министра по рыболовству Ивана Радченко и поручил совместно с муниципалитетом решить вопрос, чтобы дважды в неделю была продажа свежевыловленной рыбы. Что касается участка для любительского лова, муниципалитет должен выйти с обращением и региональное министерство по рыболовству, а оно будет ходатайствовать в Минсельхоз России о внесении изменений в Правила рыболовства.
– Я живу на улице Цапко, у нас недалеко есть торговый центр «Океан», как бы нам там открыть государственную аптеку, а то в частных цены очень высокие, – предложила одна из охинок.
Глава региона дал поручение министру здравоохранения решить вопрос. Владимир Кузнецов сообщил, что совместно с сетью государственных аптек «Фармация» проведет работу и до конца года откроют дополнительную точку в Охе.
– У нас решается вопрос по благоустройству дворов, в этом сезоне их очень много отремонтировали, спасибо. Но я хочу обратить внимание на необходимость ремонта площадок и территорий в детсадах. Дорожки надо заасфальтировать и установить современные площадки. У нас детский сад «Звездочка», – обратилась еще одна жительница северной столицы острова.
По словам мэра, по этому саду достигнуты договоренности. Летом там благоустроят территорию. Валерий Лимаренко добавил, что ремонтировать надо территории и других дошкольных учреждений, но вопрос будут решать постепенно, мэрия утвердит очередной список детсадов.
Также глава региона предложил мэру обратить внимание на успешный опыт Южно-Сахалинска в озеленении и следующим летом высадить в Охе как можно больше цветов и кустарников. Жители встретили предложение Валерия Лимаренко аплодисментами.
Всего на встрече прозвучало более двух десятков вопросов. Ряд из них касался точечных проблем в сфере ЖКХ, а также личных запросов в сфере медицины и социальной защиты. Все поручения взяты на контроль и будут выполнены в ближайшее время.
В завершение встречи депутат горсобрания Никита Бибик поинтересовался о будущем района как нефтегазовом центре области. Валерий Лимаренко коротко рассказал о планах по реализации проектов на новых месторождениях Южно-Киринское и Аяшское, подтвердив перспективы северной столицы на долгие годы.
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