Стартовал прием заявок на участие в гастромарафоне «День пельменя» в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Гастромарафон состоится в рамках ежегодного фестиваля пельменей и пройдет с 21 ноября по 11 декабря.
Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка до 9 ноября включительно ждет заявки от предприятий общественного питания: кафе и ресторанов. Заявку необходимо направить в департамент по электронной почте [email protected] или лично по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 20, 4 этаж, приемная, телефон: (4242) 300-741, факс: (4242) 300-672.
Форма заявки размещена на официальном сайте администрации города (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1548/33460).
Подробная информация о сроках, формате и местах проведения мероприятий в рамках Фестиваля пельменей будет опубликована дополнительно.
Напомним, суть марафона в том, что в период проведения фестиваля южносахалинцы и гости города могут попробовать пельмени, равиоли, гедза и другие возможные варианты подобных блюд от шеф-поваров по фиксированной цене в кафе и ресторанах, заявившихся на участие. Цена фестивального сета в 2022 году составит 750 рублей.
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