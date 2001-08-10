Стартовал прием заявок на участие в гастромарафоне «День пельменя» в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Гастромарафон состоится в рамках ежегодного фестиваля пельменей и пройдет с 21 ноября по 11 декабря.

Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка до 9 ноября включительно ждет заявки от предприятий общественного питания: кафе и ресторанов. Заявку необходимо направить в департамент по электронной почте [email protected] или лично по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 20, 4 этаж, приемная, телефон: (4242) 300-741, факс: (4242) 300-672.

Форма заявки размещена на официальном сайте администрации города (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1548/33460).

Подробная информация о сроках, формате и местах проведения мероприятий в рамках Фестиваля пельменей будет опубликована дополнительно.

Напомним, суть марафона в том, что в период проведения фестиваля южносахалинцы и гости города могут попробовать пельмени, равиоли, гедза и другие возможные варианты подобных блюд от шеф-поваров по фиксированной цене в кафе и ресторанах, заявившихся на участие. Цена фестивального сета в 2022 году составит 750 рублей.