Тихоокеанское
информационное агентство
2 Ноября 2022
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10:42, | Новости общества Сахалина и Курил

Южно-сахалинским строителям вручили памятные знаки в честь 75-летия образования Сахалинской области

Южно-сахалинским строителям вручили памятные знаки в честь 75-летия образования Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации города наградили представителей строительной отрасли. Памятные знаки и удостоверения работникам и ветеранам вручил первый вице-мэр Андрей Ковальчук.

            Памятных знаков удостоены представители компаний: ООО «Лиго-дизайн трейдинг», ООО «Остов», ООО «СКФ «Сфера», ООО «Сахалинская строительная компания».

            Андрей Ковальчук от имени мэра поблагодарил собравшихся за вклад в развитие отрасли и улучшение облика областного центра.

            - Благодаря вашему труду Южно-Сахалинск растет и развивается, становится более современным. Этот знак за заслуги перед регионом получают представители разных профессий, которые внесли весомый вклад в социально-экономическое развития Сахалинской области. Для меня большая честь вручить памятные знаки ветеранам, профессионалам, которые стояли у истоков строительной отрасли.

            В числе награжденных - ветеран строительной отрасли региона Ефим Григорьевич Оксендлер. Он приехал на Сахалин в январе 1947 года. Всю жизнь посвятил любимой профессии.

- У меня семейная династия строителей: отец был строителем, брат, дочь пошла по моим стопам и племянники. У меня была насыщенная профессиональная жизнь: строил много объектов в Сахалинской области и за пределами. Мне очень нравилась моя работа, которая стала делом моей жизни. На пенсию я ушел в 76 лет.

            Добавим, свой путь в профессии Ефим Григорьевич начал учеником штукатура-маляра. После окончания Хабаровского строительного техникума работал мастером в южно-сахалинском строительном управлении № 1, затем прорабом и начальником участка. Около двадцати лет проработал в компании «Сфера».

            Напомним, памятный знак в честь 75-летия Сахалинской области учрежден губернатором. Им награждают сахалинцев и курильчан, которые внесли вклад в развитие области,  а также за успехи в профессиональной или общественной деятельности.

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