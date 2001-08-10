Закрытие навигации. Внимание Судовладельцев!
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Внимание Судовладельцев!
На юге Сахалина закрывается навигация для маломерных судов.
Государственная инспекция по маломерным судам Главного управления МЧС России по Сахалинской области информирует граждан и судоводителей Сахалинской области, что на основании п.1.4 Постановления Правительства Сахалинской области от 11 июля 2019г. № 299 «Об утверждении правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Сахалинской области», установлены следующие периоды навигации для плавания маломерных судов:
с 15 апреля до 15 ноября - залив Анива;
с 15 апреля до 15 ноября - мыс Анива - мыс Терпения;
с 15 апреля до 15 ноября - мыс Крильон - мыс Тык;
с 15 мая до 15 ноября - мыс Терпения - мыс Елизаветы;
с 1 июня до 15 октября - мыс Тык - мыс Марии;
с 1 апреля до 15 ноября - пролив Кунаширский, пролив Советский - пролив Фриза;
с 1 мая до 15 ноября - пролив Фриза - полуостров Камчатка, а на несудоходных водных объектах - после спада паводковых вод и до ледостава.
Всю информацию по вопросам регистрации маломерных судов, исключению из реестра маломерных судов, прохождению освидетельствования и классификации можно получить в любом отделении ГИМС, находящемся в вашем регионе.
Государственная инспекция по маломерным судам осуществляет свою деятельность только в отношении маломерных судов, занятых в некоммерческой деятельностью.
Обращаем внимание, что для получения вышеуказанных услуг, а также для записи на приём в ГИМС необходимо использовать Единый государственный портал (ГОСУСЛУГИ).
В городе Южно-Сахалинске инспекторское отделение ГИМС находится по адресу: ул. Пуркаева, 57, телефон 8 (4242)75-27-83.
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