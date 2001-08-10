10:07, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Жителей Южно-Сахалинска приглашают за камбалой и треской по 96 рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Камбалу и треску можно приобрести 31 октября с 11.00 на ярмарочной площадке у Дома торговли по адресу: пр. Мира, 106А, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Цена камбалы - 96 руб. за кг. Цена трески - 96 руб. за кг. Рыбу реализует ИП Бурнашева Е. Г.
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Новости общества Сахалина и Курил
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