Жителей Южно-Сахалинска приглашают за камбалой и треской по 96 рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Камбалу и треску можно приобрести 31 октября с 11.00 на ярмарочной площадке у Дома торговли по адресу: пр. Мира, 106А, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Цена камбалы - 96 руб. за кг. Цена трески - 96 руб. за кг. Рыбу реализует ИП Бурнашева Е. Г.