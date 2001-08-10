Тихоокеанское
информационное агентство
1 Ноября 2022
Сейчас 01:30
61,62|61,12|66,91
На перекрестке пр. Мира и ул. Украинской в Южно-Сахалинске пройдут дорожные работы
10:07, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Южно-Сахалинска приглашают за камбалой и треской по 96 рублей

Жителей Южно-Сахалинска приглашают за камбалой и треской по 96 рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Камбалу и треску можно приобрести 31 октября с 11.00 на ярмарочной площадке у Дома торговли по адресу: пр. Мира, 106А, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Цена камбалы - 96 руб. за кг. Цена трески - 96 руб. за кг. Рыбу реализует ИП Бурнашева Е. Г.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы сейчас сохраняете сбережения?