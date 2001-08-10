Дочери мобилизованного жителя Смирных помогут пройти реабилитацию в центре "Преодоление"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С просьбой ускорить процесс оформления инвалидности и организовать реабилитацию ребенка жена бойца обратилась к губернатору Валерию Лимаренко на личном приеме. Еще до встречи с главой региона местный предприниматель предоставил семье обои и линолеум для ремонта, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– Во время личных приемов жены и матери мобилизованных обращаются с разными житейскими вопросами. Мужчины ушли защищать Отечество. А их родным дома нужно заготовить дрова, сделать ремонт, пройти лечение. Каждую ситуацию рассматриваем индивидуально. Нет такой проблемы, которую мы не сможем решить вместе, – отметил Валерий Лимаренко.
Всего на приеме с жителями Смирныховского района губернатор выслушал истории четырех семей. Супруга одного из мобилизованных попросила путевку в санаторий для его тещи – пожилой женщине необходимо поправить здоровье.
Мама еще одного смирныховца беспокоится об арендной квартире, где ее сын проживает один. Валерий Лимаренко поручил закрепить помещение за мужчиной до окончания срока мобилизации и рассмотреть возможность приостановки арендной платы.
Мать мобилизованного из села Онор попросила распилить, расколоть и сложить дрова, а также восстановить печную трубу. По словам мэра Ирины Карпуковой, помощь жительнице уже оказана.
– Все вопросы, которые находятся в нашей компетенции, мы решаем немедленно. К этому активно подключаются предприниматели, сотрудники подведомственных учреждений, волонтеры. Хочу выразить огромную благодарность всем неравнодушным землякам за содействие и сплоченность, – добавила глава района.
Напомним, Валерий Лимаренко встречается с семьями мобилизованных ежедневно. Помимо жителей Смирныховского района, со своими проблемами к губернатору уже обратились семьи из областного центра, а также Корсаковского, Холмского, Невельского, Углегорского и Макаровского районов.
Родные мобилизованных сахалинцев и курильчан получают всестороннюю помощь в решении бытовых, социальных, юридических и финансовых вопросов. По решению губернатора введена единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей. Право на нее имеют супруга мобилизованного, родители (если он не состоит в браке), несовершеннолетние дети или сам призывник, в случае если у него нет близких родственников.
Звонки по социальной поддержке семей мобилизованных сахалинцев и курильчан принимаются по номеру: 8(800)201-00-99 (добавочный1). Также работает горячая линия Минобороны России: 8-800-100-77-07.
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