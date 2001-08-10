Тихоокеанское
информационное агентство
26 Октября 2022
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09:53, | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке с 1 ноября начинается проверка багажа авиапассажиров на вывоз красной икры

На Камчатке с 1 ноября начинается проверка багажа авиапассажиров на вывоз красной икры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 ноября вступает в силу закон об ограничении перевозки икры в багаже пассажиров с территории региона. В главном аэропорту Камчатки отрабатывают механизм контроля за провозом деликатеса, сообщает ИА "Кам 24".

Согласно закону, если у пассажира в багаже до 10 килограммов икры, то никаких документов не требуется. По информации пресс-службы правительства края, при входе в аэропорт на багаж будет наклеена соответствующая бирка, которая подтверждает допустимый вес провозимой икры.

Если вес икры будет превышать лимит, то сотрудники Россельхознадзора будут действовать в соответствии с отработанной процедурой, по которой такой груз будет идентифицирован. Если икра не будет иметь соответствующей маркировки и документов, то будет наклеена соответствующая бирка, запрещающая провоз в личном багаже пассажиров воздушным транспортом. По словам заместителя руководителя Россельхознадзора Константина Савенкова, сейчас ведомство завершает формирование правил проверки багажа пассажиров.

«Совместными усилиями сотрудников транспортной полиции, службы безопасности аэропорта будет определяться икра неизвестного происхождения, либо превышающая нормы и параметры провоза, определенные нормативными документами. После чего будет приниматься решение либо о допуске к транспортировке воздушным транспортом, либо возврате пассажиру и запрете на ее вывоз. Для досмотра будет использоваться специальное оборудование. Также в проверке будут задействованы информационные системы Россельхознадзора, позволяющие отследить в системе «Меркурий» передвижение икры до конкретного производителя, судна и партии вылова», – заявил Савенков.

В правительстве Камчатки отмечают, что вывозить икру в объеме свыше 10 килограммов будет разрешено при наличии: маркировки изготовителя на транспортной и потребительской таре, соответствующей требованиям технических регламентов; декларации (сертификата) соответствия и удостоверения качества изготовителя, получаемого у продавца; документа, подтверждающего право собственности продукцией (кассовый или товарный чек).

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