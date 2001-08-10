Почти 130 миллионов рублей задолжали сахалинские

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Филиал ПАО "ДЭК" "Сахалинэнергосбыт" обновил антирейтинг исполнителей коммунальных услуг (ИКУ) на сайте компании. В списке должников – 31 компания, обслуживающая многоквартирные дома. Их общий долг на 01.10.2022 – свыше 129 млн. рублей, рассказали ТИА "Острова" в компании.

К должникам применены все установленные меры воздействия – поданы иски на принудительное взыскание задолженности, направлены обращения в Государственную жилищную инспекцию Сахалинской области о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Всего в отношении ИКУ с начала года было подано порядка 300 исковых заявлений на общую сумму 40,5 миллионов рублей. На данный момент получено более 200 положительных решений суда на сумму 25,8 миллионов рублей, а также заключен ряд мировых соглашений на 2,1 миллионов рублей.

Возглавляют антирейтинг исполнителей коммунальных услуг Сахалинской области компании с наиболее крупными долгами. Среди них ООО «УК Городской Двор» г. Корсакова, ООО «Коммунальщик» г. Невельска, МУП «ГЖК» г. Углегорска, ООО «ЖЭУ-3», ООО «УК «Единый город» и ООО «Мастер и компания» г. Южно-Сахалинска.

С полным списком исполнителей коммунальных услуг, имеющих просроченную задолженность за потребленную электроэнергию, жильцы многоквартирных домов могут ознакомиться на сайте ПАО «ДЭК».

На виртуальной Доске почета ПАО «ДЭК» - 17 сахалинских компаний из:

- г. Южно-Сахалинска - ООО «Эдем», ООО «СахЖилСервис», ООО «Жилищно-Сервисная компания», ООО «Искра»;

- г. Корсакова - ООО «Сакура-Плюс»;

- г. Анивы - ООО «Армада»;

- г. Холмска - ООО «ЛидерПроф»;

- г. Александровск-Сахалинского - ООО «АСК», УК ООО «Ресурс-Плюс»;

- Поронайского района - ООО ЖХ «Бумажник», МУП «Теплотехник-1»;

- Углегорского района – ООО УК «Бумажник», ООО «Кристалл», ООО УК «ЖилЦентр»,

- ООО «ЖКХ Бошняково»;

- Томаринского района - МУП «Благоустройство», красногорскому ООО «КОМУС-2».

Антирейтинги на сайте ПАО «ДЭК» обновляются ежемесячно. При их составлении учитывается ряд факторов: размер задолженности, выполнение обязательств, предусмотренных условиями договора энергоснабжения, количество периодов образования задолженности, гарантии по оплате долга.

Компании могут покинуть непочетный список, полностью оплатив накопленную задолженность и текущее потребление.