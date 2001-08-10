Тихоокеанское
информационное агентство
26 Октября 2022
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09:48, | Новости общества Сахалина и Курил

Почти 130 миллионов рублей задолжали сахалинские "управляйки" за коммуналку

Почти 130 миллионов рублей задолжали сахалинские

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Филиал ПАО "ДЭК" "Сахалинэнергосбыт" обновил антирейтинг исполнителей коммунальных услуг (ИКУ) на сайте компании. В списке должников – 31 компания, обслуживающая многоквартирные дома. Их общий долг на 01.10.2022 – свыше 129 млн. рублей, рассказали ТИА "Острова" в компании.

К должникам применены все установленные меры воздействия – поданы иски на принудительное взыскание задолженности, направлены обращения в Государственную жилищную инспекцию Сахалинской области о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Всего в отношении ИКУ с начала года было подано порядка 300 исковых заявлений на общую сумму 40,5 миллионов рублей. На данный момент получено более 200 положительных решений суда на сумму 25,8 миллионов рублей, а также заключен ряд мировых соглашений на 2,1 миллионов рублей.

Возглавляют антирейтинг исполнителей коммунальных услуг Сахалинской области компании с наиболее крупными долгами. Среди них ООО «УК Городской Двор» г. Корсакова, ООО «Коммунальщик» г. Невельска, МУП «ГЖК» г. Углегорска, ООО «ЖЭУ-3», ООО «УК «Единый город» и ООО «Мастер и компания» г. Южно-Сахалинска.

С полным списком исполнителей коммунальных услуг, имеющих просроченную задолженность за потребленную электроэнергию, жильцы многоквартирных домов могут ознакомиться на сайте ПАО «ДЭК».

На виртуальной Доске почета ПАО «ДЭК» - 17 сахалинских компаний из:

- г. Южно-Сахалинска - ООО «Эдем», ООО «СахЖилСервис», ООО «Жилищно-Сервисная компания», ООО «Искра»;

- г. Корсакова - ООО «Сакура-Плюс»;

- г. Анивы - ООО «Армада»;

- г. Холмска - ООО «ЛидерПроф»;

- г. Александровск-Сахалинского - ООО «АСК», УК ООО «Ресурс-Плюс»;

- Поронайского района - ООО ЖХ «Бумажник», МУП «Теплотехник-1»;

- Углегорского района – ООО УК «Бумажник», ООО «Кристалл», ООО УК «ЖилЦентр»,

- ООО «ЖКХ Бошняково»;

- Томаринского района - МУП «Благоустройство», красногорскому ООО «КОМУС-2».

Антирейтинги на сайте ПАО «ДЭК» обновляются ежемесячно. При их составлении учитывается ряд факторов: размер задолженности, выполнение обязательств, предусмотренных условиями договора энергоснабжения, количество периодов образования задолженности, гарантии по оплате долга.

Компании могут покинуть непочетный список, полностью оплатив накопленную задолженность и текущее потребление.

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