Бизнес Южно-Сахалинска приглашают оценить возможности цифровой платформы поддержки предпринимательства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С момента существования Цифровой платформы поддержки малого и среднего предпринимательства на портале зарегистрировалось уже более 190 тысяч пользователей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Уточним, Корпорация «МСП» совместно с Минэкономразвития России разработала Цифровую платформу МСП.РФ для поддержки будущих и действующих предпринимателей, а также самозанятых граждан по всей России. Сервис начал работу в тестовом режиме с февраля 2022 года.

Платформа представляет собой систему, которая помогает малому и среднему бизнесу получить доступ к государственным и коммерческим сервисам. Сервисы платформы разделены на несколько тематических блоков: информационный, финансовый, меры поддержки с онлайн-заявками, сбыт продукции и обучение. На платформе опубликована информация о 350 федеральных и региональных мерах поддержки для бизнеса, из них более 190 мер доступны для подачи заявки онлайн.

Предприниматели могут воспользоваться расчетом рейтинга бизнеса, бесплатным комплексном анализе деятельности бизнеса. Также возможно автоматическое проведение предварительной оценки бизнеса на основе данных ФНС России, Банка России, МВД и др. На платформе размещена бесплатная база проверенных промышленных компаний и производителей продуктов питания сегмента МСП. Сервис, позволяет предпринимателям найти бизнес-партнера или поставщика необходимой продукции в своем городе с помощью удобной системы навигации.

Цифровая платформа поддержки предпринимательства размещена на портале: https://мсп.рф