В Сахалинской области завершили благоустройство еще двух общественных пространств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новый облик получили территории в Томаринском и Невельском районах – в Ильинском отремонтировали привокзальную площадь, в Горнозаводске на месте пустыря разбили сквер. Всего с начала года на островах благоустроили 17 общественных пространств. Работы проходят в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Обустройство общественных пространств позволяет повысить уровень жизни сахалинцев и курильчан, сделать досуг более разнообразным и интересным. За счет региональных и федеральных средств на островах приводят в порядок площади, на месте пустырей создают аллеи и скверы, где местные жители могут уединяться или общаться с друзьями. Ход реализации проектов находится на постоянном контроле губернатора Валерия Лимаренко. В работе остаются еще 11 объектов, 3 из которых – переходящие на следующий год, – подчеркнула министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

На привокзальной площади в Ильинском обустроили тротуар, установили скамейки, урны, вазоны, а также систему освещения. Кроме того, здесь появилась детская зона с резиновым покрытием, горкой, качелями и песочницей.

В сквере, обустроенном в Горнозаводске, предусмотрели пешеходные дорожки, смонтировали освещение, установили скамейки, урны, многоярусные клумбы и беседки. В следующем году на территории общественного пространства высадят саженцы кустарников и деревьев. В ближайшее время планируется торжественное мероприятие, посвященное открытию сквера. На него будут приглашены все жители села.

– С нетерпением ждали, когда у нас появится новый сквер. Получилась прекрасная зона отдыха. Наши дети будут гулять здесь каждый день, – отметила Анна, жительница одного из домов по улице Шахтовой.

Сейчас на Сахалине завершается благоустройство сразу нескольких общественных пространств. Так, более чем на 90 процентов работы выполнены в сквере Авиаторов в Южно-Сахалинске, сквере памяти в селе Ныш Ногликского района, на территории возле бассейна в Холмске и на площадке для выгула собак в Макарове. На объектах осталось установить малые архитектурные формы и провести озеленение.

Ранее в этом году в Охе благоустроили сквер у памятника воинам-охинцам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Обновленные территории появились в Долинске в границах улиц Комсомольской и Севастьянова, а также в сквере имени А. П. Чехова. В Курильске преобразили сквер искусств, а в Чехове Холмского района благоустроили сельскую площадь. Кроме того, мемориальная площадь появилась в селе Арги-Паги Тымовского района. Общественную территорию при Аллее славы обустроили в Макарове.

Отметим, в этом году на благоустройство 28 общественных территорий предусмотрели 470,9 миллиона рублей, в том числе 76,7 миллиона – из федерального бюджета.

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству, формируется на основании ежегодного рейтингового голосования, которое проходит на платформе: gorodsreda.ru. В 2022 году это голосование проходило с 24 апреля по 31 мая. В нем приняли участие почти 50 тысяч сахалинцев и курильчан. По результатам был сформирован перечень из 20 общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году.