Серебряные волонтеры представили Валерию Лимаренко проекты в сфере ЖКХ и социального обслуживания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Под руководством губернатора состоялось заседание координационного совета добровольцев старшего поколения. Глава региона наградил волонтеров за вклад в развитие добровольческого движения, поздравил участников всероссийской спартакиады пенсионеров и познакомился с инициативами активных сахалинцев старшего поколения, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Я очень рад находиться в вашем кругу. Вас отличает неравнодушие, стремление узнавать новое. Приносить пользу окружающим, использовать на благо общества накопленный профессиональный и жизненный опыт. Вы налаживаете прямую связь между жителями и учреждениями здравоохранения, социальной защиты, ЖКХ. Помогаете сделать их работу более открытой для людей. Участвуете в решении коммунальных и экологических проблем наших островов. Своим примером вы вдохновляете людей на спорт, здоровый образ жизни, активное долголетие. Спасибо вам за эту важную работу, – обратился к серебряным добровольцам Валерий Лимаренко.

Волонтер по направлению ЖКХ Алена Силачева рассказала о проекте «Управдом», который был запущен в прошлом году. Он объединил активных жителей многоквартирных домов для решения вопросов благоустройства, взаимодействия с управляющими компаниями, муниципальными и областными властями.

– Мы провели ряд встреч с людьми во дворах, создали группу для общения в WhatsApp. Но нам нужно еще активизировать эту работу. Нужно постоянное живое общение – встречи с мэрами и их заместителями по ЖКХ, обучающие семинары для старших по домам. Сейчас человеческий ресурс самый ценный, и его надо накапливать и нельзя растерять, – рассказала Алена Силачева.

Глава региона поставил задачу – выбрать координаторов со стороны управдомов и областного правительства, которые будут в постоянном взаимодействии с представителями советов многоквартирных домов. Такой подход позволит усилить обратную связь и оперативно решать проблемные вопросы, которые волнуют жителей.

Серебряные волонтеры также вышли с инициативой о профориентации по направлениям: строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. Добровольцы предложили устраивать для школьников экскурсии на ведущие предприятия, чтобы заинтересовать ребят работой в отрасли, дающей большие перспективы.

Еще один проект, который реализуют добровольцы, – «Путевка выходного дня». Активные сахалинцы старшего поколения посещают выставки, кинопоказы, аквапарк, творческие мастер-классы, закулисье театров. Волонтеры предложили расширить проект и организовать досуг также маломобильных граждан и пенсионеров из районов, которые приезжают в областной центр на углубленное медицинское обследование.

На заседании координационного совета серебряных волонтеров Валерий Лимаренко также поздравил сахалинскую сборную – участников VII Спартакиады пенсионеров России. В масштабном мероприятии в Тольятти приняли участие 670 человек из 74 регионов. Спортсмены старшего поколения соревновались в шахматах, дартсе, комбинированной эстафете, теннисе, плавании, пулевой стрельбе, легкой атлетике. Сахалинская команда остановилась в одном шаге от пьедестала, заняв почетное четвертое место.

Благодарственными письмами губернатора наградили Эмму Литвинцеву, Виктора Шейко и Людмилу Ивину. Благодарности губернатора удостоились Олег Меркушев, Алена Силачева, Светлана Анисимова, Татьяна Легкова, Татьяна Красикова, Наталья Новопашина, Александр Дударев, Владимир Забелин, Галина Ковалева и Наталья Суворова. Памятные знаки в честь 75-летия Сахалинской области вручили Татьяне Юзефович, Татьяне Кандеровой, Татьяне Легковой, Людмиле Ивиной, Валентине Кузьминой, Наталье Суворовой и Людмиле Кувшиной.