Добровольцы организовали для мобилизованных сахалинцев курс тактической медицины
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На полигоне в Анивском районе будущие бойцы учатся правильно оказывать помощь раненым товарищам и себе. Занятия по тактической медицине организовали жены мобилизованных из Углегорска и Южно-Сахалинска, представители казачьей общины. Инициативу поддержало командование 68-го армейского корпуса, правительство островного региона и волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
В большинстве случаев первые несколько минут после ранения определяют, выживет ли пострадавший боец. Поэтому каждый воин должен уметь до прибытия эвакуационной группы оказывать первую помощь товарищам или самому себе.
- Занятия при содействии военно-медицинской службы неплохо обеспечены технически. Используются специальные манекены, с помощью которых отрабатываются приемы первой медицинской помощи при различных ранениях. У наших ребят после такого курса подготовки будет больше шансов на выживание, - сказал в ходе поездки на полигон заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.
Занятия по тактической медицине длятся несколько дней. Например, одно из занятий было посвящено методам эвакуации раненого в укрытие с поля боя. Изучались действия в одиночку и группой.
Добровольцы обратились к Владимиру Ющуку с просьбой – помочь в доставке из Москвы шести километров прочной стропы. Она используется при изготовлении легких и прочных носилок. Также им необходимо дополнительные медицинские материалы для обучения навыкам первой помощи. Заместитель председателя правительства области заверил, что помощь будет оказана. В этой работе также будут задействованы волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ помогут доставить груз до места назначения.
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