Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на ярмарку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей и гостей областной столицы 22 октября приглашают на ярмарку «Дары Сахалина», где все желающие смогут приобрести продукцию местных товаропроизводителей. Торговля будет организована на площадке южнее «Дома торговли» (пр. Мира, 106А), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сахалинские производители – АО «Совхоз Южно-Сахалинский», АО «Птицефабрика «Островная», АО «Мерси Агро Сахалин», АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский», ООО «Сако+», ООО «Островной кондитер», ООО «Санэс», ООО «Курильский берег», ООО «Янтарное», ООО ТФ «Сахалинский бекон-2» – предложат горожанам широкий ассортимент продукции: рыбу, пресервы, мясо, яйцо, хлебобулочные и кондитерские изделия.

Компания ООО «Фабрика вкуса» предложит фирменные мясные деликатесы и кондитерские изделия, ООО «Ханаан» - мясные полуфабрикаты, пельмени и шашлык , ИП Одинокова Н.В., ООО «Клюква» - свежую выпечку. Кроме того, посетители ярмарки смогут приобрести свежие овощи и ягоды, мёд, молоко и молочную продукцию от сахалинских садоводов и фермеров.

Также, для жителей и гостей областного центра подготовили обширную развлекательную программу с выступлением творческих коллективов Центра народной культуры «Радуга». Она стартует в 11.00. Для детей будут работать игровые модули, проводиться мастер-классы и конкурсы.