Супруге мобилизованного сахалинца помогли найти работу рядом с домом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Валерий Лимаренко провел личный прием семей мобилизованных жителей Долинского района. Супругу одного из защитников трудоустроили в госучреждение в родном районе. До этого она работала в областном центре. Также женщине помогли оформить кредитные каникулы. А благотворители оплатили дорогу во Владивосток и обратно и предоставили 10 тысяч рублей материальной помощи. Благодаря этому она смогла увидеться с мужем, пока он проходил переподготовку в Приморском крае, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.
Муж другой жительницы Долинска вернулся домой после вмешательства главы региона. Женщина рассказала, что у супруга серьезные проблемы с сердцем. Было организовано углубленное медицинское обследование, по состоянию здоровья мужчину комиссовали.
Мама мобилизованного попросила помощи с предоставлением кредитных каникул по ипотеке. В одном из банков женщине отказали, но после встречи с главой региона вопрос быстро был решен в пользу заявительницы. Также у мамы защитника возникли сложности с получением единовременной выплаты из-за утери свидетельства о рождении сына. Вопрос решили благодаря межведомственному взаимодействию между органами ЗАГС и областным министерством социальной защиты.
Напомним, по решению губернатора семьям призванных на военную службу сахалинцев и курильчан выплачивают по 300 тысяч рублей. Право на финансовую помощь имеют супруга мобилизованного, родители (если он не состоит в браке), несовершеннолетние дети или сам призывник (если у него нет близких родственников).
На личном приеме у Валерия Лимаренко супруга мобилизованного из Сокола обратилась с просьбой помочь сыну-студенту получить комнату в общежитии. Молодой человек учится в Сахалинском базовом медицинском колледже в областном центре. Необходимая помощь была оказана. Помимо этого, мама поделилась, что не может записать сына на прием к врачу узкой специализации. Во время встречи молодого человека записали к доктору.
– Вопросы, которые волнуют жен и матерей мобилизованных сахалинцев, – сейчас самые важные для нас. Семьи настоящих мужчин, которые не сбежали, а встали на защиту рубежей нашей Родины, ни в чем не будут нуждаться, пока мужья, сыновья, отцы и братья не вернутся домой. Я каждый день встречаюсь с семьями мобилизованных. Такую же работу проводят главы районов. Мы знаем каждую семью и их просьбы, – сказал Валерий Лимаренко.
Губернатор провел уже десятки встреч с семьями мобилизованных. На личных приемах к главе региона со своими просьбами обратились жители Южно-Сахалинска, Корсаковского, Холмского, Невельского, Анивского, Долинского, Поронайского, Смирныховского районов.
История каждой семьи рассматривается в индивидуальном порядке. Все просьбы родственников мобилизованных сахалинцев находится на особом контроле в правительстве Сахалинской области. Валерий Лимаренко поставил задачу – оказать семьям защитников всестороннюю поддержку в решении бытовых, социальных, юридических, финансовых вопросов.
Звонки по социальной поддержке семей мобилизованных сахалинцев принимаются по номеру: 8(800) 201-00-99 (добавочный1). Также работает горячая линия Минобороны России: 8-800-100-77-07.
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