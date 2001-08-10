Мэрия Южно-Сахалинска продолжает отрабатывать обращения горожан, поступившие в ходе прямой линии с губернатором
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Один из вопросов касался ремонта кровли многоквартирного дома по адресу ул. Комсомольская, 195. После сигнала от жителей было проведено комплексное обследование объекта. В результате капитальный ремонт крыши состоится раньше намеченного ранее срока, рассказали ТИА "Острова" в городской администарции.
Отметим, для оценки технического состояния кровли, на место оперативно выезжали специалисты департамента городского хозяйства администрации совместно с представителями регионального фонда капитального ремонта и государственной жилищной инспекции. Подробнее о об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Золотов:
- В кратчайшие сроки было проведено обследование, неудовлетворительное техническое состояние крыши подтвердилось. Кроме этого, управляющая компания предоставила документы, которые подтверждают износ кровли. 20 октября состоится заседание комиссии в Министерстве ЖКХ, на котором будет рассмотрен вопрос перенос капитального ремонта на ближайший срок.
Добавим, после анализа ситуации, комиссия рекомендовала провести ремонт кровли многоквартирного дома в 2023 году.
Всего же, в рамках прямой линии губернатора по компетенции города поступило более 50 обращений. Все они отработаны, людям даны ответы. В большинстве это вопросы жилищно-коммунального хозяйства, в тот период в городе как раз стартовал отопительный сезон. Так, благодаря сигналам жителей, были ликвидированы аварии по адресам: Чехова, 43 и Вокзальная, 9А.
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