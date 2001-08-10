В Южно-Сахалинске стало легче дышать
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре реализуется комплекс мероприятий, которые способствуют улучшению качества атмосферного воздуха. Это одно из ключевых направлений работы муниципалитета, которое находится на особом контроле мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина - областного координатора партийного проекта "Зеленая экономика", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Положительная динамика достигается за счет газификации частного сектора, переоборудования автомобильного транспорта на газомоторное топливо, установке электрозаправочных станций, озеленения территорий.
Как отметил начальник управления охраны окружающей среды и озеленения города Сергей Борисенко, в Южно-Сахалинске проводится комплексный мониторинг состояния атмосферного воздуха. Согласно его результатам, в городском округе наблюдается тенденция по улучшению экологической обстановки. Для примера, если сравнивать период с января по июль 2021 года и аналогичный период этого года, индекс загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА) в этом году с снизился с 2,88 до 2,33.
Одним из основных направлений, способствующих снижению вредных выбросов в атмосферу, является газификация. Так, 10 из 17 действующих на территории городского округа муниципальных котельных работает на газу. Эта работа продолжается. В этом году планируется разработка проектно-сметной документации по газификации еще трех инфраструктурных объектов – котельных №11, №23 с. Ёлочки и №21 с. Весточка. Большое внимание уделяется вопросу газификации частных домовладений (с начала года заключены договоры на догазификацию более чем 2500 домовладений, 550 домов подключены) и переоборудованию автомобилей на газ. В частности, как отметил заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Попов, в рамках транспортной реформы планируется поступление 147 новых автобусов, работающих на экологичном голубом топливе. Еще одно направление - установка в городе электрозаправочных станций. На сегодняшний день в городе действует 108 таких точек, 76 из которых уже введены в эксплуатацию и доступны для использования. Кроме того, до конца месяца будет завершена настройка программного обеспечения еще на 32 станциях.
– Совместно с правительством Сахалинской области администрация ведет этот проект в целях улучшения экологической обстановки. Планируется, что до конца года в городе будет работать в общей сложности 244 электрозаправочных станций, – рассказал Александр Попов.
Большое внимание в Южно-Сахалинске уделяется озеленению территорий, высадке деревьев и кустарников, что также способствует улучшению экологической обстановки. В частности, этом году в городе высажено рекордное количество цветов - более 600 тысяч. В следующем году это количество будет увеличено до 1000. В беспрецедентную по своим масштабам акцию по озеленению также активно включились управляющие компании, предприниматели.
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