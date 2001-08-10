В Южно-Сахалинске ещё более 700 домов готовятся к приему газа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в рамках программы догазификации продолжается подключение к экологичному топливу частных домовладений. В настоящее время в нескольких районах города началось строительство газорапределительных сетей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» приступил к строительству двух объектов сетей во Владимировке (2 и 3 этап), они будут построены в границах улиц Сахалинская, Холмское шоссе, Гоголя, Железнодорожная. Второй район находится в Лиственничном южнее реки Христофоровка в границах улиц 3-я Зелёная, Шоссейная, пер. 2-й Луговой.

Также в ближайшее время Газпром приступит к строительству ещё 3 объектов газораспределительных сетей:

- Владимировка, 4 этап (в границах ул. Железнодорожная, Транзитная, Ленина, Сахалинская);

- Уюновка, 3 этап (в границах ул. Детская, Физкультурная, Горная, Комсомольская);

- ул. Советская в Ново-Александровске.

В совокупности уже с начатыми стройками, завершение строительства по данным объектам в перспективе позволит подключить более 700 домовладений.

Всего с начала года в Южно-Сахалинске заключено около 2500 договоров на догазификацию, подключено около 550 домовладений. Порядка 240 домов на высокой стадии готовности, пуск газа ожидается в ближайшее время.

В отделе газификации и энергоэффективности департамента городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска отмечают, что обязательным условием подключения к сетям, а также строительства газопровода до границы участка заявителя, является заключенный договор на технологическое присоединение в рамках догазификации.

Тем, кто планирует подключение к газопроводу, но по каким либо причинам ещё не подал заявку и не заключил договор на догазификацию, необходимо обратиться в офисы АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (пр. Победы, 39 и ул. Ленина, 246).

Для удобства горожан подать заявку можно и в режиме онлайн на сайтах: https://gazdv.ru/(Газпром), https://connectgas.ru/ (единый оператор газификации) либо через портал Госуслуг. Если заявка уже ранее подавалась в Газпром, но договор не заключен по различным причинам (не комплект документов, не правильно указаны данные и пр.), необходимо обратиться за уточнением статуса заявки по телефонам: 49-63-32, 49-63-33.

Помощь жителям по подаче заявки на заключение договора на догазификацию также готовы оказать в отделах по управлению территориями (в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00):

- Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 106А - отдел по управлению территорией Владимировка;

- Хомутово, 2-я ул. Центральная, 39 - отдел по управлению территорией Хомутово;

- Дальнее, ул. Алых роз, 9 А/1 - отдел по управлению селом Дальнее;

- Березняки, ул. Крайняя, 8а - отдел по управлению селом Березняки;

- Ново-Александровск, ул. Советская, 76 - отдел по управлению территорией Ново-Александровск;

- п/р Луговое, ул. им. В.Гайдука, 1 - Отдел по управлению территорией Луговое.

Одним из основных этапов газификации является подготовка домовладения к приёму газа (строительство внутридворовых газопроводов и обустройство внутридомового газового оборудования в доме). Для этого необходимо заключить договор с любой подрядной организацией, указанной в памятках по догазификации, размещенных на сайте администрации города и ДГХ. Данные работы выполняются собственником за свой счет.

Напомним, что в Южно-Сахалинске действует ряд мер поддержки, связанных с возмещением затрат населения на газификацию. Компенсация затрат собственникам газифицируемого жилья предусмотрена на строительство и монтаж внутридворовых сетей, установку внутридомового газового оборудования и составляет 100% для всех категорий граждан, но не более 152 тыс. рублей на одно домовладение.

Кроме того, ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры, а также семьи с детьми-инвалидами и с детьми, потерявшими кормильца, могут возместить 100 % затрат (но не более 50 тыс. рублей) на приобретение газового оборудования для дома (котёл, плита, счетчик, сигнализатор загазованности).

Также обращаем внимание, что должны быть выполнены и сопутствующие работы в помещении, в котором планируется установка газового оборудования, предусмотренные действующим законодательством (вентиляция, оконный проём, розетка, система отопления и пр.).

Для удобства горожан на сайте администрации https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2773 собрана вся необходимая информация о догазификации. Получить консультацию о догазификации частных домовладений можно в департаменте городского хозяйства Южно-Сахалинска по телефону: 300-584 (добавочные 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Напомним, работы, проводимые на территории городского округа в рамках догазификации, поддержаны и являются приоритетом для мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина — областного координатора партийного проекта «Зеленая экономика.