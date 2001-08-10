Тихоокеанское
информационное агентство
13 Октября 2022
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Министр Михаил Гузенко покидает правительство Сахалинской области
10:56, | Новости общества Сахалина и Курил

6,6 млрд рублей из федерального бюджета получила Сахалинская область на расселение аварийного жилья

6,6 млрд рублей из федерального бюджета получила Сахалинская область на расселение аварийного жилья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В область направили более 4,3 млрд рублей на реализацию программы расселения людей из аварийного фонда. Ранее в островной регион довели финансовую поддержку 2,2 млрд рублей на эти цели, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Правительство Российской Федерации приняло решение предоставить регионам финансовую поддержку в размере 45 млрд рублей в течение 2022 и 2023 годов. Средства предназначены на реализацию первого этапа новой программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.

На расселение непригодных для проживания домов Сахалинской области одобрена федеральная поддержка в размере 11 млрд рублей. Из семи субъектов Российской Федерации, кто досрочно завершил реализацию программы расселения, Сахалинская область получает наибольший объем финансирования.

- Мы ускоренно закрыли первый этап программы, что дало нам возможность на получение финансовой поддержки. В 2020 году жилищные условия улучшили более 6 тысяч человек, в 2021ом - почти 4 тысячи человек. В этом году новоселье должны отпраздновать свыше 5 тысяч сахалинцев и курильчан, - рассказал губернатор Валерий Лимаренко. - Федеральную поддержку направим на расселение людей во всех районах Сахалинской области. Планируем обеспечить комфортными квартирами около 400 семей.

Программа расселения аварийного жилья предусматривает различные механизмы: выплата гражданам возмещения за изымаемые жилые помещения, строительство многоквартирных домов и приобретение квартир на вторичном рынке.

– Федеральная финансовая поддержка позволит быстрее решать текущие вопросы переселения людей из аварийных домов. Губернатор поставил задачу главам муниципалитетов – оперативно заключить контракты на расселение жителей из аварийных домов. Также деньги планируем распределить на приобретение квартир в строящихся домах под цели расселения, – прокомментировал министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых.

Отметим, по поручению Валерия Лимаренко Сахалинская область досрочно завершила программу расселения жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Это позволило региону претендовать на дополнительную федеральную поддержку для реализации новой программы расселения. В прошлом году островной регион уже получил на эти цели порядка 2 млрд рублей из бюджета РФ.

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