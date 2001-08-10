6,6 млрд рублей из федерального бюджета получила Сахалинская область на расселение аварийного жилья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В область направили более 4,3 млрд рублей на реализацию программы расселения людей из аварийного фонда. Ранее в островной регион довели финансовую поддержку 2,2 млрд рублей на эти цели, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Правительство Российской Федерации приняло решение предоставить регионам финансовую поддержку в размере 45 млрд рублей в течение 2022 и 2023 годов. Средства предназначены на реализацию первого этапа новой программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.

На расселение непригодных для проживания домов Сахалинской области одобрена федеральная поддержка в размере 11 млрд рублей. Из семи субъектов Российской Федерации, кто досрочно завершил реализацию программы расселения, Сахалинская область получает наибольший объем финансирования.

- Мы ускоренно закрыли первый этап программы, что дало нам возможность на получение финансовой поддержки. В 2020 году жилищные условия улучшили более 6 тысяч человек, в 2021ом - почти 4 тысячи человек. В этом году новоселье должны отпраздновать свыше 5 тысяч сахалинцев и курильчан, - рассказал губернатор Валерий Лимаренко. - Федеральную поддержку направим на расселение людей во всех районах Сахалинской области. Планируем обеспечить комфортными квартирами около 400 семей.

Программа расселения аварийного жилья предусматривает различные механизмы: выплата гражданам возмещения за изымаемые жилые помещения, строительство многоквартирных домов и приобретение квартир на вторичном рынке.

– Федеральная финансовая поддержка позволит быстрее решать текущие вопросы переселения людей из аварийных домов. Губернатор поставил задачу главам муниципалитетов – оперативно заключить контракты на расселение жителей из аварийных домов. Также деньги планируем распределить на приобретение квартир в строящихся домах под цели расселения, – прокомментировал министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых.

Отметим, по поручению Валерия Лимаренко Сахалинская область досрочно завершила программу расселения жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Это позволило региону претендовать на дополнительную федеральную поддержку для реализации новой программы расселения. В прошлом году островной регион уже получил на эти цели порядка 2 млрд рублей из бюджета РФ.